الدفاع السورية: اعتقال 12 ضابطاً من فلول النظام السابق على الحدود مع لبنان

أكدت بالدفاع أن "وحدات حرس الحدود إعتقلت 12 ضابطاً لديهم ارتباط بالنظام البائد حاولوا التسلّل إلى البلاد عبر الحدود ".

ولفتت الدفاع السورية إلى أنه سيجري تسليم الأشخاص إلى الجهات المختصة.