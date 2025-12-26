تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الدفاع السورية: اعتقال 12 ضابطاً من فلول النظام السابق على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
26-12-2025
|
17:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
إدارة الإعلام والاتصال
بالدفاع
السورية
أن "وحدات حرس الحدود إعتقلت 12 ضابطاً لديهم ارتباط بالنظام البائد حاولوا التسلّل إلى البلاد عبر الحدود
اللبنانية
".
ولفتت الدفاع السورية إلى أنه سيجري تسليم الأشخاص
المقبوض عليهم
إلى الجهات المختصة.
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2025-12-26
غوتيريش يدين هجوم حمص ويطالب بمحاكمة المسؤولين
16:45 | 2025-12-26
ترامب متردد بشأن خطة زيلينسكي للسلام
16:41 | 2025-12-26
عاصفة ثلجية تلغي أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة
16:31 | 2025-12-26
بعد هجوم على أحياء في حلب... قسد تعلّق
16:26 | 2025-12-26
بيان بريطاني: قادة أوروبيون يؤكدون مواصلة محادثات أوكرانيا
16:03 | 2025-12-26
الصومال: الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة تهدد السلام في المنطقة
