عربي-دولي
زيلينسكي يأمل في إقناع ترامب بالعدول عن اقتراح انسحاب القوات الأوكرانية من إقليم دونباس
Lebanon 24
26-12-2025
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة انه يأمل في إقناع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالعدول عن اقتراح يقضي بانسحاب القوات
الأوكرانية
من كامل إقليم دونباس.
وصرّح زيلينسكي لموقع إكسيوس قائلا إنه إذا لم يتمكن من دفع
الولايات المتحدة
إلى اتخاذ موقف "قوي" بشأن قضية التنازلات عن أراض، فإنه منفتح على طرح خطة السلام "ذات النقاط العشرين" التي تقودها
واشنطن
للاستفتاء وذلك إذا وافقت
روسيا
على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما للسماح لأوكرانيا بالاستعداد لمثل هذا التصويت وإجرائه.
من جانبه، حذر
ترامب
أمس الجمعة زيلينسكي الذي سيلتقيه الأحد لبحث مقترحات جديدة للسلام، من أن لا شيء مضمونا حتى يعطي هو "موافقته".
وفي تصريح لموقع بوليتيكو، قال ترامب: "لا يملك الرئيس الأوكراني أي شيء حتى أوافق أنا عليه"، مردفا "لذا سنرى ما لديه".
وأضاف الرئيس الأميركي: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه، وستسير على ما يرام مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
"، مشيرا إلى أنه سيتحدث "قريبا" إلى
الرئيس الروسي
.
وسيزور زيلينسكي فلوريدا الأحد للقاء ترامب في مقر إقامته في مارالاغو حيث يقضي عطلته.
