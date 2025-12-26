تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

استهداف حاجز أمني وإسقاط مسيّرات أطلقتها "قسد".. التوتر يعود مجددا إلى حلب

Lebanon 24
26-12-2025 | 23:25
تعرّض حي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب لقصف من القوات الحكومية السورية، وفق ما أفادت وسائل إعلام مقربة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم السبت. 

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الجمعة، أن الجيش السوري أسقط "مسيّرات معادية أطلقتها قسد باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي في خرق جديد لاتفاق العاشر من آذار آذار".

وأكدت "سانا" أيضا استهداف "قسد"، مساء الجمعة، حاجزا لقوى الأمن الداخلي في دوار شيحان شمال حلب، ما أسفر عن إصابة أحد عناصره بجروح.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني في تصريح: "في خرقٍ جديد للاتفاقات المبرمة، أقدم قناصو قسد المنتشرون في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب على استهداف أحد حواجز وزارة الداخلية، أثناء قيام عناصر الحاجز بمهامهم في تنظيم حركة دخول وخروج المدنيين".

وأضاف عبد الغني: "إن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة أحد العناصر بجروح، حيث جرى إسعافه على الفور ونقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التعامل مع مصادر النيران وإسكاتها وفق القواعد المعتمدة".

وحذر عبد الغني المدنيين من الاقتراب من مواقع التوتر حرصا على سلامتهم، داعيا إياهم إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.


