عربي-دولي
ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" في الوقت الحالي
Lebanon 24
27-12-2025
|
00:18
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه لا يعتزم في الوقت الراهن الاعتراف باستقلال أرض الصومال، مؤكدا أنه "سيدرس الأمر" من دون الالتزام بخطوة سريعة، وذلك في أعقاب إعلان
إسرائيل
اعترافها بالكيان الجديد.
شدد
ترامب
في تصريح لصحيفة "
واشنطن
بوست" على أن موقفه يختلف عن موقف
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، الذي أعلن، يوم الجمعة، اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة، وتعهد بنقل موقف داعم إلى ترامب خلال لقائهما المرتقب يوم الاثنين.
وكان نتنياهو قد أبلغ رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، خلال اتصال عبر الفيديو، أنه سينقل إلى ترامب رغبة بلاده في الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام".
لكن ترامب بدا غير متحمّس، قائلاً ردا على سؤال حول الاعتراف: " ببساطة: لا، ليس في هذا الوقت".
كما أشار إلى أن محادثاته مع نتنياهو ستركّز أساسًا على ملف غزة، حيث تلعب واشنطن دورًا في الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
وفي ما يتعلّق بعرض أرض الصومال استضافة قاعدة بحرية أميركية قرب مدخل البحر الأحمر، قلّل ترامب من أهمية المقترح، واصفًا إياه بأنه "لا شيء مميز"، لكنه استدرك بالقول إن "كل شيء قيد الدراسة".
ويأتي هذا الموقف في وقت يتحرّك فيه بعض حلفاء ترامب في الكونغرس لدعم الاعتراف بأرض الصومال، إذ يرعى عدد من النواب الجمهوريين مشروع قانون بعنوان "استقلال
جمهورية
أرض الصومال".
مواضيع ذات صلة
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
27/12/2025 09:57:50
27/12/2025 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا: اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" تدخل سافر
Lebanon 24
تركيا: اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" تدخل سافر
27/12/2025 09:57:50
27/12/2025 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير الصومال بالقاهرة : الصومال تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ " أرض الصومال"
Lebanon 24
سفير الصومال بالقاهرة : الصومال تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ " أرض الصومال"
27/12/2025 09:57:50
27/12/2025 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض مصري تركي جيبوتي.. إدانة اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
Lebanon 24
رفض مصري تركي جيبوتي.. إدانة اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
27/12/2025 09:57:50
27/12/2025 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
Lebanon 24
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
02:33 | 2025-12-27
27/12/2025 02:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
02:22 | 2025-12-27
27/12/2025 02:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
Lebanon 24
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
Lebanon 24
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
01:30 | 2025-12-27
27/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
Lebanon 24
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
01:30 | 2025-12-27
27/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
12:13 | 2025-12-26
26/12/2025 12:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
02:33 | 2025-12-27
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
02:22 | 2025-12-27
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
01:45 | 2025-12-27
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
01:30 | 2025-12-27
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
01:30 | 2025-12-27
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
01:15 | 2025-12-27
قتل زوجته وأطفاله الثلاثة ثم انتحر.. اليكمن ما جرى في حماة السورية
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
