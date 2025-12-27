تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" في الوقت الحالي

Lebanon 24
27-12-2025 | 00:18
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتزم في الوقت الراهن الاعتراف باستقلال أرض الصومال، مؤكدا أنه "سيدرس الأمر" من دون الالتزام بخطوة سريعة، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل اعترافها بالكيان الجديد.
شدد ترامب في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" على أن موقفه يختلف عن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن، يوم الجمعة، اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة، وتعهد بنقل موقف داعم إلى ترامب خلال لقائهما المرتقب يوم الاثنين.

وكان نتنياهو قد أبلغ رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، خلال اتصال عبر الفيديو، أنه سينقل إلى ترامب رغبة بلاده في الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام".
لكن ترامب بدا غير متحمّس، قائلاً ردا على سؤال حول الاعتراف: " ببساطة: لا، ليس في هذا الوقت".

كما أشار إلى أن محادثاته مع نتنياهو ستركّز أساسًا على ملف غزة، حيث تلعب واشنطن دورًا في الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وفي ما يتعلّق بعرض أرض الصومال استضافة قاعدة بحرية أميركية قرب مدخل البحر الأحمر، قلّل ترامب من أهمية المقترح، واصفًا إياه بأنه "لا شيء مميز"، لكنه استدرك بالقول إن "كل شيء قيد الدراسة".

ويأتي هذا الموقف في وقت يتحرّك فيه بعض حلفاء ترامب في الكونغرس لدعم الاعتراف بأرض الصومال، إذ يرعى عدد من النواب الجمهوريين مشروع قانون بعنوان "استقلال جمهورية أرض الصومال".
