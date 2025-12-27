الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)

En el Etna, la nieve no siempre anuncia silencio. Hace unas horas, el cráter noroeste escupía una nube estromboliana que anunciaba una nueva erupción.
Corrientes de lava rompen la tierra y trazan líneas de fuego sobre el hielo, que duran lo que tarda el frío en apagar el paisaje. pic.twitter.com/HmUqFKNFkE
— Noticiero Globo (@Noticiero_LaPaz) December 27, 2025
