Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)

Lebanon 24
27-12-2025 | 01:30
Doc-P-1460443-639024195828378406.jpg
Doc-P-1460443-639024195828378406.jpg photos 0
قذف جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية أمس الجمعة موادا متوهجة وكميات صغيرة من الرماد من فوهته الشمالية الشرقية، وفق ما أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

وذكر المعهد في بيان على فيسبوك أن الرياح حملت سحابة الثوران باتجاه الشمال الشرقي، مع ورود تقارير عن تساقط رماد خفيف في بلدة تاورمينا الساحلية وفي بيانو بروفينزانا، وهي منطقة تضم ممرات للتزلج.
 
 
 
 
وأضاف المعهد أنه لوحظت أيضا انفجارات متفرقة في فوهة "بوكا نوفا"، حيث قذفت مواد متوهجة إلى ارتفاع يصل إلى عدة عشرات من الأمتار فوق حافة الفوهة.

ورفعت وكالة الحماية المدنية الإقليمية مؤقتا مستوى التأهب للإشارة إلى احتمال كبير لحدوث نافورات من الحمم البركانية.

ويعد "إتنا" البركان الأكثر نشاطا في أوروبا، حيث يرتفع إلى حوالي 3400 متر، وينفجر أحيانا عدة مرات في السنة ويخضع لمراقبة مستمرة.
 
عربي-دولي

منوعات

المعهد الوطني

الإيطالية

الإيطالي

الشمالي

أوروبا

فيسبوك

الشمال

