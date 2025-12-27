زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران

ضرب زلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 9:52 من في محيط «أرجمند» شمال-شرق ، ووفقًا لإعلان ، فقد سُجّل هذا الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

Advertisement