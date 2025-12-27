تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
Lebanon 24
27-12-2025
|
02:22
ضرب زلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 9:52 من
صباح اليوم
في محيط «أرجمند» شمال-شرق
محافظة طهران
، ووفقًا لإعلان
مركز رصد الزلازل
، فقد سُجّل هذا الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
زلزال بقوة 6,5 درجة يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 6,5 درجة يضرب شمال اليابان
مركز شبكات الزلازل الصيني: زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب منطقة شينجيانغ
مركز شبكات الزلازل الصيني: زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب منطقة شينجيانغ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة "سانتياغو ديل إستيرو" في الأرجنتين
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة "سانتياغو ديل إستيرو" في الأرجنتين
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية (رويترز)
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية (رويترز)
زلزال ضرب مقاطعة أرجنتينيّة... ما هي قوّته؟
زلزال ضرب مقاطعة أرجنتينيّة... ما هي قوّته?
06:00 | 2025-12-27
تقدمٌ كبير قد يُعلن عنه قريباً... هل سيلتقي الشرع بنتنياهو?
06:00 | 2025-12-27
تقدمٌ كبير قد يُعلن عنه قريباً... هل سيلتقي الشرع بنتنياهو?
خامنئي: محاولات الضغط السياسي والاقتصادي لن تثني إيران عن مواقفها
05:39 | 2025-12-27
خامنئي: محاولات الضغط السياسي والاقتصادي لن تثني إيران عن مواقفها
وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا
05:26 | 2025-12-27
وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا
بينهم ضباط برتب عالية... توقيف 12 شخصاً على حدود سوريا مع لبنان
05:18 | 2025-12-27
بينهم ضباط برتب عالية... توقيف 12 شخصاً على حدود سوريا مع لبنان
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
12:13 | 2025-12-26
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
06:00 | 2025-12-27
زلزال ضرب مقاطعة أرجنتينيّة... ما هي قوّته؟
06:00 | 2025-12-27
تقدمٌ كبير قد يُعلن عنه قريباً... هل سيلتقي الشرع بنتنياهو؟
05:39 | 2025-12-27
خامنئي: محاولات الضغط السياسي والاقتصادي لن تثني إيران عن مواقفها
05:26 | 2025-12-27
وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا
05:18 | 2025-12-27
بينهم ضباط برتب عالية... توقيف 12 شخصاً على حدود سوريا مع لبنان
05:13 | 2025-12-27
إيران تستعدّ لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية... ما هي وظيفتها؟
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
