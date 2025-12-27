تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

من دون انذار.. إسرائيل تغلق مداخل قرى وبلدات شمال وغرب رام الله

Lebanon 24
27-12-2025 | 04:50
أغلقت القوات الإسرائيلية، منذ ساعات الصباح الباكر السبت، مداخل قرى وبلدات شمال وغرب رام الله.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن "قوات الاحتلال أغلقت البوابة الرئيسية لمدخل قرية نعلين، ومنعت المواطنين والمركبات من دخولها أو الخروج منها".

وأشارت إلى أنه "بالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال البوابة المؤدية إلى قرية خربثا بني حارث، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما تسبب بأزمة مرورية".
كما أغلقت تلك القوات حاجز عطارة العسكري، منذ ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، خاصة القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية.

وفقً تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر تشرين الاول ، فإن العدد الإجمالي للحواجز الدائمة والمؤقتة التي تقسم الأراضي الفلسطينية بلغت ما مجموعه 916 ما بين حاجزاً عسكرياً وبوابة.
وكالة الأنباء

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

شمال غرب

الاحتلال

الرئيسي

