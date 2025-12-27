تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قريباً... هل سيلتقي الشرع بنتنياهو؟

Lebanon 24
27-12-2025 | 06:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيليّة، نقلت عن مصدر سوريّ مُقرّب من الرئيس أحمد الشرع قوله، إنّه تمّ تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات غير المعلنة بين سوريا وإسرائيل بشأن التوصّل إلى اتفاق أمنيّ".
 
ورجّحت القناة الإسرائيليّة أنّ يتمّ التوقيع على الإتّفاق خلال الفترة القريبة المقبلة، وقالت إنّ "الأسابيع الأخيرة شهدت اختراقا مهما في مسار التفاوض، وسط حديث عن إمكانية عقد اجتماع سوري – إسرائيلي كبير المستوى في إحدى الدول الأوروبية، قد يشهد توقيع الاتفاق رسميا".

وأشار المصدر السوري إلى أن هذا التقدم يعود بالأساس إلى "الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، ولفت إلى أنّ "الاتفاق المرتقب قد يتضمن ملحقا دبلوماسيا إلى جانب الترتيبات الأمنية، ولا يستبعد أن يتم توقيعه في لقاء مباشر بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
 
وتقول مصادر إسرائيلية للقناة، إنّ "الجيش الإسرائيلي قد ينسحب من بعض النقاط التسع التي يُسيطر عليها حاليا، لكن ذلك مشروط فقط بتوقيع اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس مجرد اتفاق أمنيّ". (عربي 21)
 
 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الإسرائيلي

دبلوماسي

الأوروبي

إسرائيل

نتنياهو

