تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مخاوف من "سوء تقدير"... تحذير من إندلاع حربٍ جديدة بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
27-12-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1460567-639024402877717483.jpg
Doc-P-1460567-639024402877717483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ التحذير من إندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل نتيجة "سوء تقدير"، يتصاعد، حيث يعتقد كل طرف أن الآخر يُخطط لمهاجمته ويسعى لاستباق ذلك. 

ويأتي التحذير، الذي نقلته مصادر دبلوماسية غربية قبل الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مخاوف من أن يؤدي أي سوء فهم إلى مواجهة مدمرة تشمل استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وقالت المصادر الغربية، إن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بدأ مع إجراء إيران مناورات صاروخية واسعة النطاق قبل أيام، وصفتها تل أبيب بأنها "غطاء محتمل لهجوم"، مما دفع إسرائيل إلى تحذير الولايات المتحدة من احتمالية هجوم إيراني.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية زار إسرائيل قبل يومين والتقى برئيس الأركان الإسرائيلي وذلك على خلفية التدريبات الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن التحذير من اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران نتيجة "سوء التقدير" يشير إلى "معضلة أمنية" كلاسيكية، حيث يؤدي تعزيز القدرات الدفاعية لأحد الطرفين إلى تفسيرها كخطوة عدائية من الآخر، مما يدفع إلى سباق تسلح أو هجوم وقائي.

ووفقاً لتقديرات إسرائيلية، تبلغ فرص مبادرة إيران بشن هجوم على إسرائيل 50%، لكن "لا أحد يريد المجازفة"، خاصة بعد حرب حزيران 2025 المعروفة بـ"الـ12 يوماً"، التي دمرت إسرائيل وأميركا خلالها مواقع نووية إيرانية، مقابل رد إيراني بـ500 صاروخ وأكثر من 1000 طائرة مسيّرة.

وأشارت المصادر إلى أن إيران رفضت عروضاً دبلوماسية أميركية لإيقاف برنامجها النووي ودعم وكلائها في المنطقة مقابل رفع العقوبات، مما عزز الشكوك المتبادلة بين الجانبين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن نتنياهو يسعى خلال اجتماعه المرتقب مع ترامب إلى الحصول على دعم أمريكي لضربات وقائية، مما قد يُفسر في طهران كإشارة إلى هجوم وشيك، مما يزيد من احتمالية شن ضربة استباقية.

وأكدت المصادر أن بعض التقارير العسكرية الصادرة في تموز الماضي وصفت الضربات الإسرائيلية-الأمريكية ضد المواقع النووية الايرانية بـ"الخطأ الاستراتيجي".

وحذرت من أنها قللت من حافز إيران للسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي زاد من خطر سوء التقدير المهدد باندلاع حرب شاملة بين البلدين. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": الخطر الأكبر هو اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران نتيجة سوء تقدير من أحد الطرفين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. هذا ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وساطة سعودية محتملة بين إيران و أميركا… وتحذير من "حرب جديدة"
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-27
Lebanon24
12:25 | 2025-12-27
Lebanon24
12:19 | 2025-12-27
Lebanon24
12:11 | 2025-12-27
Lebanon24
12:00 | 2025-12-27
Lebanon24
12:00 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24