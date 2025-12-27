تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الدبيبة: التحقيق حول حادث الطائرة المنكوبة مستمر بكل مصداقية

Lebanon 24
27-12-2025 | 08:00
Doc-P-1460590-639024445771526935.png
Doc-P-1460590-639024445771526935.png photos 0
نظمت السلطات الليبية، اليوم السبت، في طرابلس مراسم تأبين رئيس الأركان، محمد الحداد ورفاقه الذين قضوا في حادث تحطم طائرة بالقرب من العاصمة التركية مساء الثلاثاء الماضي.

ووصلت جثامين الحداد ورفاقه صباح اليوم إلى طرابلس بعد الانتهاء من تحاليل الحمض النووي التي أجريت في تركيا بالمقارنة مع عينات من ذوي الضحايا.
 
وفي مقر وزارة الدفاع، تقدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حضور المراسم رفقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الأركان المكلف صلاح الدين النمروش، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين.

وأعلن المنفي ترقية الفريق محمد الحداد إلى رتبة مشير، وترقية مرافقيه إلى الرتب الأعلى، وقال إن مصاب الحداد ورفاقه يخص كامل ليبيا وليس عائلاتهم أو الجيش فقط.

وحول ملابسات حادثة الطائرة التي أودت بحياة الحداد ورفاقه الأربعة إضافة إلى طاقم فرنسي من شخصين ومضيفة قبرصية يونانية، أفاد الدبيبة بأن "التحقيقات مستمرة بكل مصداقية ودقة حتى تتضح كامل النتائج، وذلك بالتنسيق مع الجانب التركي". (العربية) 
 
 
