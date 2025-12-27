الدبيبة: التحقيق حول حادث الطائرة المنكوبة مستمر بكل مصداقية

نظمت السلطات ، اليوم السبت، في مراسم تأبين ، محمد الحداد ورفاقه الذين قضوا في حادث تحطم طائرة بالقرب من العاصمة مساء الثلاثاء الماضي.



ووصلت جثامين الحداد ورفاقه إلى طرابلس بعد الانتهاء من تحاليل التي أجريت في بالمقارنة مع عينات من ذوي الضحايا.

وفي مقر ، تقدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حضور المراسم رفقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الأركان المكلف صلاح الدين النمروش، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين.



وأعلن المنفي ترقية الفريق محمد الحداد إلى رتبة مشير، وترقية مرافقيه إلى الرتب الأعلى، وقال إن مصاب الحداد ورفاقه يخص كامل وليس عائلاتهم أو الجيش فقط.



وحول ملابسات حادثة الطائرة التي أودت بحياة الحداد ورفاقه الأربعة إضافة إلى طاقم فرنسي من شخصين ومضيفة قبرصية يونانية، أفاد الدبيبة بأن "التحقيقات مستمرة بكل مصداقية ودقة حتى تتضح كامل النتائج، وذلك بالتنسيق مع الجانب ". (العربية)