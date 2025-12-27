تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشأن ملابسه... ماذا حدث لزيلينسكي بسبب زوجته؟

Lebanon 24
27-12-2025 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1460606-639024486404144763.jpg
Doc-P-1460606-639024486404144763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "iRozhlas" التشيكي، أن الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي غيّر أسلوب ملابسه هذا العام، بسبب زوجته إيلينا زيليتسكا.

وقال المصمم الأوكراني فيكتور أنسيموف: "خلال لقاءاته الرسمية، كان زيلينسكي يلفت الانتباه بشكل كبير بسبب ارتدائه الدائم لملابس بلون الخاكي العسكري، ما جعله يبدو خارج السياق مقارنة بالمسؤولين الأجانب، وأعضاء وفده الخاص، بل وحتى زوجته التي ترتدي ملابس أنيقة تتماشى مع البروتوكولات الدبلوماسية".

وأكد أنسيموف أنّ "التصميم الجديد لملابس زيلينسكي كان قيد التطوير منذ قبل الاجتماع المثير للجدل في البيت الأبيض في شباط الماضي".

وأشار الموقع إلى أنّ "زيلينسكي تعرض لانتقادات متكررة خلال السنوات الماضية لإهماله قواعد اللياقة الدبلوماسية في تعامله مع القادة الغربيين، لا سيما من حيث الملابس". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
صرخت ومزقت ملابسها.. شاهدوا ماذا حدث مباشرة على الهواء خلال بث نشرة الأخبار (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع وزوجته يتأثران ويبكيان أثناء استماعهما قصص معاناة بسبب النظام السابق (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شتائم وصدامات.. ماذا يحدث داخل غرفة ملابس ريال مدريد؟
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير زيلينسكي

البيت الأبيض

روسيا اليوم

البروتوكول

فلاديمير

دبلوماسي

بروتوكول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-27
Lebanon24
12:25 | 2025-12-27
Lebanon24
12:19 | 2025-12-27
Lebanon24
12:11 | 2025-12-27
Lebanon24
12:00 | 2025-12-27
Lebanon24
12:00 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24