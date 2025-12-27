أفاد موقع "iRozhlas" التشيكي، أن الرئيس الأوكرانيّ زيلينسكي غيّر أسلوب ملابسه هذا العام، بسبب زوجته زيليتسكا.



وقال المصمم الأوكراني فيكتور أنسيموف: "خلال لقاءاته الرسمية، كان يلفت الانتباه بشكل كبير بسبب ارتدائه الدائم لملابس بلون الخاكي العسكري، ما جعله يبدو خارج السياق مقارنة بالمسؤولين الأجانب، وأعضاء وفده الخاص، بل وحتى زوجته التي ترتدي ملابس أنيقة تتماشى مع البروتوكولات الدبلوماسية".



وأكد أنسيموف أنّ "التصميم الجديد لملابس زيلينسكي كان قيد التطوير منذ قبل الاجتماع المثير للجدل في في شباط الماضي".



وأشار الموقع إلى أنّ "زيلينسكي تعرض لانتقادات متكررة خلال السنوات الماضية لإهماله قواعد اللياقة الدبلوماسية في تعامله مع الغربيين، لا سيما من حيث الملابس". (روسيا اليوم)

