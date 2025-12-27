تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
بشأن ملابسه... ماذا حدث لزيلينسكي بسبب زوجته؟
Lebanon 24
27-12-2025
|
09:06
أفاد موقع "iRozhlas" التشيكي، أن الرئيس الأوكرانيّ
فلاديمير
زيلينسكي غيّر أسلوب ملابسه هذا العام، بسبب زوجته
إيلينا
زيليتسكا.
وقال المصمم الأوكراني فيكتور أنسيموف: "خلال لقاءاته الرسمية، كان
زيلينسكي
يلفت الانتباه بشكل كبير بسبب ارتدائه الدائم لملابس بلون الخاكي العسكري، ما جعله يبدو خارج السياق مقارنة بالمسؤولين الأجانب، وأعضاء وفده الخاص، بل وحتى زوجته التي ترتدي ملابس أنيقة تتماشى مع البروتوكولات الدبلوماسية".
وأكد أنسيموف أنّ "التصميم الجديد لملابس زيلينسكي كان قيد التطوير منذ قبل الاجتماع المثير للجدل في
البيت الأبيض
في شباط الماضي".
وأشار الموقع إلى أنّ "زيلينسكي تعرض لانتقادات متكررة خلال السنوات الماضية لإهماله قواعد اللياقة الدبلوماسية في تعامله مع
القادة
الغربيين، لا سيما من حيث الملابس". (روسيا اليوم)
