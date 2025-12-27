ما فعله بابنته القاصر مروّع... إحالة رجل أعمال شهير إلى المحاكمة

قررت جهات التحقيق في محافظة السويس، إحالة رجل أعمال شهير إلى ، لاتهامه بارتكاب أفعال مشينة مع ابنته القاصر البالغة من العمر 11 عاماً.



وكشف قرار الإحالة أن المتهم اغتصب الطفلة بالقوة، مستغلا سلطته الأبوية وانفراده بها داخل المنزل.

وأشار إلى أنّ المتهم هدّد ابنته بإيذائها وإيذاء والدتها في حال رفضها تنفيذ أوامره. (روسيا اليوم)