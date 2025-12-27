تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كييف تحت وابل المسيّرات.. وزيلينسكي إلى فلوريدا للقاء ترامب

Lebanon 24
27-12-2025 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1460645-639024560345359998.png
Doc-P-1460645-639024560345359998.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي بطائرات مسيّرة وصواريخ يوم السبت، ما أدى إلى مقتل امرأة وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، قبيل أحدث محادثات الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي إن الهجوم يثبت أن روسيا لا تريد إنهاء غزوها الذي بدأ في شباط 2022 وأوقع "عشرات الآلاف" من القتلى. وأشار إلى أن نحو 500 طائرة مسيّرة و40 صاروخاً استهدفت كييف ومحيطها، مضيفاً: "ينخرط الممثلون الروس في محادثات مطولة، ولكن في الواقع، تتحدث صواريخ كينجال وطائرات شاهد بدون طيار نيابة عنهم".

وبحسب السلطات الأوكرانية، أسفر القصف عن إصابة العشرات، وقطع الكهرباء والتدفئة عن مئات الآلاف في منطقة كييف خلال درجات حرارة متجمدة. وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن نحو 600 ألف مستهلك تضرروا بانقطاع التيار، فيما ذكرت السلطات أن الأضرار طالت مباني سكنية وسكنًا طلابيًا ومحطة وقود.

وخلال هجوم استمر 10 ساعات، تحدث مراسلو وكالة فرانس برس عن دوي انفجارات قوية وومضات أضاءت السماء. من جهته، أعلن الجيش الروسي أنه استخدم صواريخ فرط صوتية وطائرات من دون طيار لاستهداف بنى تحتية ومنشآت طاقة "المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، إضافة إلى مواقع عسكرية.

وأثناء الغارات، أعلن الجيش البولندي أن بولندا أرسلت طائرات حربية ورفعت جاهزية دفاعاتها الجوية، كما قالت هيئة الملاحة الجوية البولندية إنها علّقت حركة الطيران مؤقتًا في مطارين قرب الحدود الأوكرانية قبل استئنافها لاحقًا.

وفي موازاة ذلك، ومع توجه زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية فتح تحقيق جديد قالت إنه يتعلق بتورط بعض النواب، مشيرة إلى أنها حاولت مداهمة مكاتب البرلمان لكن قوات الأمن منعتها.

محادثات فلوريدا

يُعقد اجتماع يوم الأحد في فلوريدا لبحث مقترحات جديدة، في وقت يكثف فيه ترامب جهوده لإنهاء القتال. وبحسب ما كشفه زيلينسكي هذا الأسبوع، تتضمن الخطة الجديدة المؤلفة من 20 نقطة تجميد الحرب على خط المواجهة الحالي، وقد تتطلب سحب قوات أوكرانية من الشرق مع إمكان إنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح.

وتُعد الخطة، التي وُضعت بمشاركة أوكرانيا، أوضح اعتراف من كييف حتى الآن بإمكانية تقديم تنازلات إقليمية، وتختلف عن المقترح الأولي المؤلف من 28 بندًا الذي طرحته واشنطن الشهر الماضي.

وقال ترامب لموقع "بوليتيكو" يوم الجمعة عن خطة زيلينسكي: "ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليها"، مضيفًا: "لذا سنرى ما لديه".

وتشمل الخطة اتفاقيات ثنائية منفصلة بين واشنطن وكييف تتعلق بالضمانات الأمنية وإعادة الإعمار والاقتصاد، وقال زيلينسكي إنها "تتغير يوميًا"، مضيفًا عن لقاء الأحد: "سنناقش هذه الوثائق والضمانات الأمنية". كما قال إنه سيتطرق إلى ملفات وصفها بالحساسة، بينها "دونباس" ومحطة زابوريزهيا للطاقة النووية.

وقبيل اللقاء، قالت روسيا إن كييف وداعميها في الاتحاد الأوروبي يحاولون "إفشال" خطة توسطت فيها الولايات المتحدة لوقف القتال، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي إن زيلينسكي سعى إلى "إفشال" الخطة الأولية التي وضعها مسؤولون روس وأميركيون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليلة من مئات المسيّرات.. موسكو تحت الهجوم وزيلينسكي يتحدّث عن وثيقة سلام
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب جديدة بين سامسونغ وأبل.. هذه المرة على جيب المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن نوجه لجنوب إفريقيا دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ولاية فلوريدا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
يوميات الجنوبيين تحت المُسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

قوات الأمن

الأوروبي

من جهته

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:53 | 2025-12-27
Lebanon24
15:48 | 2025-12-27
Lebanon24
15:44 | 2025-12-27
Lebanon24
15:36 | 2025-12-27
Lebanon24
15:31 | 2025-12-27
Lebanon24
15:23 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24