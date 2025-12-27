الاتحاد الأوروبي يدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد في 2026

أكدت رئيسة ، اورسولا فون دير لاين، أن سيواصل الضغط على في 2026 ويدعم انضمام للاتحاد.

ورحبت بجميع الجهود التي تهدف لتحقيق سلام عادل ودائم يحفظ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.