عربي-دولي
"مطلوب".. صور لنتنياهو تنتشر في الشوارع
Lebanon 24
27-12-2025
|
15:44
شهدت شوارع
لندن
ومعالمها المزدحمة وضع ملصقات "مطلوب" لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
على حافلات وأماكن عامة، ضمن تحرك نظّمه ناشطون مؤيدون لفلسطين، بهدف تسليط الضوء على اتهامات مرتبطة بالحرب في غزة.
وبحسب الحملة، تُظهر الملصقات صورة
نتنياهو
إلى جانب نص يشير إلى مذكرة توقيف صادرة عن
المحكمة الجنائية الدولية
في تشرين الثاني 2024، تتهمه بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة منذ تشرين الأول 2023. (الاناضول)
