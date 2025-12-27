ملفات قد تشعل لقاء نتنياهو - ترامب

يتوجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى ولاية فلوريدا للقاء الرئيس الأميركي ، في ما يُتوقع أن يكون الاجتماع السادس بينهما منذ عودة إلى الرئاسة في كانون الثاني الماضي. ورغم أن لم يعلن موعداً رسمياً بعد، ترجّح التقديرات أن يُعقد اللقاء الاثنين في منتجع مارالاغو.



ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين توقعهم حصول احتكاك بين الطرفين على خلفية ملف غزة ودور في القطاع، إضافة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وبدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح " " بالكامل، إلى جانب البحث عن رفات الأسير ران غفيلي.



وبحسب مصدر مطّلع على تفاصيل الزيارة، يصعب تقييم ما إذا كان ترامب سيتعامل بودّية أم بعدائية مع نتنياهو، قائلاً: "مع ترامب، لا يمكنك التنبؤ، لكن من الناحية الظاهرية لا يوجد سبب يجعل المحادثة غير جيدة".



في المقابل، يعتقد المسؤولون أن المحادثات قد تشهد تقدماً في الملف السوري. كذلك يرتقب أن يدفع نتنياهو باتجاه ممارسة ضغوطاً على لوقف تقدمها العسكري، وقد يسعى للحصول على "ضوء أخضر" لضرب إيران إذا استمرت في تطوير برنامجها الصاروخي.



وكانت إدارة ترامب قد أوضحت مؤخراً أنها لم تُغلق باب المفاوضات أمام طهران وأبدت استعدادها لاستئناف الحوار. وفي سياق متصل، أثنى ترامب مراراً على الدور في المنطقة، سواء في غزة أو ، وشدد على ضرورة المضي قدماً في خطة السلام والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتشكيل حكومة تدير شؤون القطاع تحت إشراف "مجلس السلام"، والبدء في إعادة الإعمار. (العربية)

Advertisement