في طرطوس… توقيف خمسة أشخاص بينهم عناصر من النظام السابق

أعلنت ، فجر الأحد، توقيف خمسة أشخاص في ريف طرطوس أثناء محاولتهم دخول الأراضي بصورة غير قانونية، في عملية نفذتها قوات حرس الحدود ضمن إجراءات ضبط الحدود.



وأوضحت في ، في بيان نقلته وكالة " "، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض الموقوفين كانوا من عناصر النظام السابق، مشيرة إلى أنه جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت الوزارة أن العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها لتشديد الرقابة على الحدود ومنع التسلل غير الشرعي، بما يضمن أمن البلاد وسلامة أراضيها.

Advertisement