Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في طرطوس… توقيف خمسة أشخاص بينهم عناصر من النظام السابق

Lebanon 24
28-12-2025 | 00:36
Doc-P-1460781-639025042050266763.jpg
Doc-P-1460781-639025042050266763.jpg photos 0
أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر الأحد، توقيف خمسة أشخاص في ريف طرطوس أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية بصورة غير قانونية، في عملية نفذتها قوات حرس الحدود ضمن إجراءات ضبط الحدود.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان نقلته وكالة "سانا"، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض الموقوفين كانوا من عناصر النظام السابق، مشيرة إلى أنه جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش السوري لتشديد الرقابة على الحدود ومنع التسلل غير الشرعي، بما يضمن أمن البلاد وسلامة أراضيها.
