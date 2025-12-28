بوتين على الجبهة بالزي العسكري.. "رسالة حاسمة" إلى زيلينسكي (صورة)

وقال الكرملين إن وجّه رسالته من جبهة القتال مرتدياً الزي العسكري، خلال زيارته أحد مراكز قيادة القوات في "منطقة العملية العسكرية الخاصة"، حيث تلقى إحاطة من رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بشأن "تطورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وبحسب بيان الكرملين، قدّم قادة المجموعات "الوسطى" و"الشرقية" تقارير للرئيس الروسي حول التقدم المحرز في العمليات على الأرض.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بوتين قوله إن القوات الروسية "تقوم بجميع المهام" وتحقق "تقدماً جيداً" على خط ، مؤكداً أنها "تزيد الضغط" على القوات "في جميع الاتجاهات".وأضاف بوتين، وفق المصدر نفسه، أن "تحاول إنهاء الحرب"، معتبراً أنها "ما كانت لتحدث" لو أن سلطات كييف استمعت إلى ، وتابع: "إذا لم ترغب كييف في تسوية الوضع سلمياً فستحل روسيا جميع المشاكل بالوسائل العسكرية".وجاءت زيارة بوتين للجبهة قبل اجتماع زيلينسكي وترامب الأحد في فلوريدا لمناقشة خطة إنهاء الحرب، ضمن مفاوضات لم تُسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. (العين)