Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بوتين على الجبهة بالزي العسكري.. "رسالة حاسمة" إلى زيلينسكي (صورة)

Lebanon 24
28-12-2025 | 00:54
Doc-P-1460787-639025055024178940.png
Doc-P-1460787-639025055024178940.png photos 0
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وُصف بـ"رسالة حاسمة" إلى أوكرانيا قبيل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، واضعاً كييف أمام خيارين: "التسوية سلمياً" أو "الحل العسكري".

وقال الكرملين إن بوتين وجّه رسالته من جبهة القتال مرتدياً الزي العسكري، خلال زيارته أحد مراكز قيادة القوات في "منطقة العملية العسكرية الخاصة"، حيث تلقى إحاطة من رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بشأن "تطورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وبحسب بيان الكرملين، قدّم قادة المجموعات "الوسطى" و"الشرقية" تقارير للرئيس الروسي حول التقدم المحرز في العمليات على الأرض.
<a class='entities-links' href='/entity/2090748054/الرئيس-الروسي/ar/1?utm_term=PublicFigures-الرئيس-الروسي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الرئيس-الروسي&id=189755&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الرئيس الروسي</a> <a class='entities-links' href='/entity/1285769434/فلاديمير-بوتين/ar/1?utm_term=PublicFigures-فلاديمير-بوتين&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-فلاديمير-بوتين&id=61705&catid=0&pagetype=PublicFigures'>فلاديمير بوتين</a> بالزي العسكري

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بوتين قوله إن القوات الروسية "تقوم بجميع المهام" وتحقق "تقدماً جيداً" على خط الجبهة، مؤكداً أنها "تزيد الضغط" على القوات الأوكرانية "في جميع الاتجاهات".

وأضاف بوتين، وفق المصدر نفسه، أن روسيا "تحاول إنهاء الحرب"، معتبراً أنها "ما كانت لتحدث" لو أن سلطات كييف استمعت إلى موسكو، وتابع: "إذا لم ترغب كييف في تسوية الوضع سلمياً فستحل روسيا جميع المشاكل بالوسائل العسكرية".

وجاءت زيارة بوتين للجبهة قبل اجتماع زيلينسكي وترامب الأحد في فلوريدا لمناقشة خطة إنهاء الحرب، ضمن مفاوضات لم تُسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. (العين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الأوكرانية

أوكرانيا

دونالد

