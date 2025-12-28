بعد الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند… ماذا يعني ذلك لغزة؟

مع تصاعد موجة الرفض العربي والدولي لقرار الاعتراف بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، برزت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة، ولا سيما ما إذا كانت مرتبطة بملف غزة وفرضيات "الهجرة الطوعية" لسكانها.



لكن وزير خارجية صوماليلاند، داهر آدم، سارع إلى نفي هذه الروايات بشكل قاطع، مؤكداً في مقابلة مع قناة إسرائيلية أن ملف غزة لم يُطرح أساساً في أي نقاش مع . وشدد على أن بلاده لم توافق، ولم تُناقش، فكرة استقبال سكان من ، معتبراً أن الربط بين الاعتراف وهذه القضية "عارٍ من الصحة".



وأوضح آدم أن الاعتراف الإسرائيلي يأتي في سياق أوسع، لافتاً إلى أن دولاً أخرى، بينها ، تعيد تقييم موقفها من مسألة الاعتراف بصوماليلاند، في إطار اعتبارات سياسية واستراتيجية منفصلة عن الحرب في غزة.



وكان اسم صوماليلاند قد طُرح سابقاً، بشكل غير رسمي، ضمن مبادرة أشار إليها الرئيس الأميركي حول ما سُمّي بـ"الهجرة الطوعية" لسكان غزة، قبل أن تتلاشى الفكرة سريعاً تحت وطأة رفض عربي ودولي واسع.



ويرى مراقبون أن البعد الجيوسياسي قد يكون المحرك الأبرز للخطوة ، إذ يتمتع إقليم صوماليلاند بموقع بالغ الحساسية عند مدخل خليج عدن، وقرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهي ممرات ملاحة حيوية شهدت اضطرابات متزايدة خلال العامين الأخيرين، ما يمنح الاعتراف بعداً يتجاوز الحسابات السياسية التقليدية.

