تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند… ماذا يعني ذلك لغزة؟

Lebanon 24
28-12-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1460788-639025056595426411.jpg
Doc-P-1460788-639025056595426411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تصاعد موجة الرفض العربي والدولي لقرار إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، برزت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة، ولا سيما ما إذا كانت مرتبطة بملف غزة وفرضيات "الهجرة الطوعية" لسكانها.

لكن وزير خارجية صوماليلاند، عبد الرحمن داهر آدم، سارع إلى نفي هذه الروايات بشكل قاطع، مؤكداً في مقابلة مع قناة إسرائيلية أن ملف غزة لم يُطرح أساساً في أي نقاش مع تل أبيب. وشدد على أن بلاده لم توافق، ولم تُناقش، فكرة استقبال سكان من قطاع غزة، معتبراً أن الربط بين الاعتراف الإسرائيلي وهذه القضية "عارٍ من الصحة".

وأوضح آدم أن الاعتراف الإسرائيلي يأتي في سياق أوسع، لافتاً إلى أن دولاً أخرى، بينها الولايات المتحدة، تعيد تقييم موقفها من مسألة الاعتراف بصوماليلاند، في إطار اعتبارات سياسية واستراتيجية منفصلة عن الحرب في غزة.

وكان اسم صوماليلاند قد طُرح سابقاً، بشكل غير رسمي، ضمن مبادرة أشار إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ما سُمّي بـ"الهجرة الطوعية" لسكان غزة، قبل أن تتلاشى الفكرة سريعاً تحت وطأة رفض عربي ودولي واسع.

ويرى مراقبون أن البعد الجيوسياسي قد يكون المحرك الأبرز للخطوة الإسرائيلية، إذ يتمتع إقليم صوماليلاند بموقع بالغ الحساسية عند مدخل خليج عدن، وقرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهي ممرات ملاحة حيوية شهدت اضطرابات متزايدة خلال العامين الأخيرين، ما يمنح الاعتراف بعداً يتجاوز الحسابات السياسية التقليدية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطر: المفاوضات لا تعني الاعتراف بإسرائيل بل حماية الاستقرار اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: طلبي العفو عني لا يعني اعترافي بالذنب وإنّما لعدم إضاعة الوقت في محاكمة انهارت بالفعل
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران اختبرت مُحرّكاً جديداً لطائرة "شاهد 161" علناً.. ماذا يعني ذلك؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا.. ماذا يعني إلغاء "قانون قيصر"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البحر الأحمر

الإسرائيلية

عبد الرحمن

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-28
Lebanon24
09:32 | 2025-12-28
Lebanon24
08:17 | 2025-12-28
Lebanon24
08:04 | 2025-12-28
Lebanon24
07:35 | 2025-12-28
Lebanon24
07:14 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24