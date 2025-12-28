إحباط محاولة تسلل "حوثية"... وخسائر في صفوف المهاجمين

أحبطت القوات الجنوبية المرابطة في جبهة حمالة شمال غربي كرش، مساء السبت، محاولة تسلل نفذتها عناصر تابعة للحوثيين باتجاه الخطوط الأمامية.



وأفاد مصدر عسكري في اللواء 13 صاعقة، في بيان صادر عن القوات الجنوبية، بأن الوحدات المنتشرة في رصدت تحركات مشبوهة لعناصر حوثية وتعاملت معها فورًا، حيث اندلعت اشتباكات مباشرة أسفرت عن إفشال محاولة التسلل وإجبار العناصر المهاجمة على الفرار.



وأكد المصدر أن الاشتباكات أوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا بين قتلى وجرحى، مشيرًا إلى أن فشل المحاولة جاء نتيجة الجاهزية القتالية العالية واليقظة الدائمة التي تتحلى بها القوات في القطاع.



وفي إطار الرد على الاعتداءات المتكررة، نفذت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية ضربات دقيقة استهدفت مواقع والثكنات الحوثية، ردًا على استهدافها القرى الآهلة بالسكان والمواطنين المدنيين.



وشدد المصدر العسكري على أن القوات الجنوبية في أعلى مستويات الاستعداد، محذرًا من أن أي تحرك عدائي أو محاولة اعتداء مستقبلية ستُقابل برد حازم وقاسٍ.

