تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة… والعائلات في العراء
Lebanon 24
28-12-2025
|
02:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاقمت معاناة
النازحين
في
قطاع غزة
، بعدما غرقت أعداد كبيرة من
الخيام
في مناطق متفرقة، بفعل الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي رافقت المنخفض الجوي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الخيام المهترئة لم تصمد أمام الظروف الجوية القاسية، ما أدى إلى تمزّقها واقتلاع عدد منها، وترك عائلات كاملة من دون مأوى، في وقت تتواصل فيه نداءات الاستغاثة لتأمين الحدّ الأدنى من مقومات الإيواء والمساعدات الإنسانية.
ميدانيًا، تعرّضت مناطق شمالي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية نيرانًا كثيفة خلال توغلها باتجاه منطقة العامودي داخل ما يُعرف بالخط الأصفر.
كما سُجّل إطلاق نار من آليات إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، تزامن مع تجدّد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما حي التفاح.
وفي الجنوب، شنّت الطائرات الحربية
الإسرائيلية
غارات جوية استهدفت المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح، إضافة إلى غارات أخرى طالت محيط مخيم البريج، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على امتداد القطاع.
(سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
28/12/2025 17:43:46
28/12/2025 17:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي يفاقم معاناة نازحي غزة وغرق خيام في عدة مناطق
Lebanon 24
المنخفض الجوي يفاقم معاناة نازحي غزة وغرق خيام في عدة مناطق
28/12/2025 17:43:46
28/12/2025 17:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: نحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة والخيام الحالية لإيواء النازحين غير صالحة لتحمل الأمطار
Lebanon 24
حماس: نحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة والخيام الحالية لإيواء النازحين غير صالحة لتحمل الأمطار
28/12/2025 17:43:46
28/12/2025 17:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مياه الأمطار تُغرق وزارة العمل (فيديو)
Lebanon 24
مياه الأمطار تُغرق وزارة العمل (فيديو)
28/12/2025 17:43:46
28/12/2025 17:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
النازحين
قطاع غزة
إسرائيل
الخيام
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
Lebanon 24
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
10:00 | 2025-12-28
28/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
Lebanon 24
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
09:32 | 2025-12-28
28/12/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
Lebanon 24
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
08:40 | 2025-12-28
28/12/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
Lebanon 24
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
08:17 | 2025-12-28
28/12/2025 08:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
Lebanon 24
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
08:04 | 2025-12-28
28/12/2025 08:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-12-28
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
09:32 | 2025-12-28
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
08:40 | 2025-12-28
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
08:17 | 2025-12-28
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
08:04 | 2025-12-28
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
07:35 | 2025-12-28
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 شبان من درعا في ريف القنيطرة
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24