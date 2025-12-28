الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة… والعائلات في العراء

تفاقمت معاناة في ، بعدما غرقت أعداد كبيرة من في مناطق متفرقة، بفعل الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي رافقت المنخفض الجوي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.



وأشارت المصادر إلى أن الخيام المهترئة لم تصمد أمام الظروف الجوية القاسية، ما أدى إلى تمزّقها واقتلاع عدد منها، وترك عائلات كاملة من دون مأوى، في وقت تتواصل فيه نداءات الاستغاثة لتأمين الحدّ الأدنى من مقومات الإيواء والمساعدات الإنسانية.



ميدانيًا، تعرّضت مناطق شمالي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية نيرانًا كثيفة خلال توغلها باتجاه منطقة العامودي داخل ما يُعرف بالخط الأصفر.



كما سُجّل إطلاق نار من آليات إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، تزامن مع تجدّد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما حي التفاح.



وفي الجنوب، شنّت الطائرات الحربية غارات جوية استهدفت المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح، إضافة إلى غارات أخرى طالت محيط مخيم البريج، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على امتداد القطاع.

(سكاي نيوز)