Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

اختراق إيراني موثّق لهاتف رئيس ديوان مكتب نتنياهو.. وتوعد بتسريبات (صور)

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:19
بعد نحو أسبوع على إعلان اختراق هاتف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، زعمت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، الأحد، أنها اخترقت هاتف تساحي برافرمان، رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهددة بأنها "ستنشر خلال الساعات القريبة مواد تتعلق برئيس الوزراء نتنياهو"، وفق ما نقلته "القناة 12" الإسرائيلية.
تساحي برافرمان وبنيامين نتنياهو

وبحسب ادعاء المجموعة، فقد تمكنت من الوصول إلى جهاز "آيفون 16 برو ماكس" الخاص ببرافرمان، بما يشمل محتويات على الهاتف مثل مراسلات خاصة ومحادثات مشفّرة. ولإسناد مزاعمها، نشرت صوراً قالت إنها مستخرجة من الهاتف، بينها صور توثق لقاءات لبرافرمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
تساحي برافرمان وبنيامين نتنياهو

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه المزاعم. وكانت "حنظلة" قد ادعت سابقاً اختراق هاتف بينيت وهددت بنشر مواد مشابهة، قبل أن يؤكد مكتب بينيت حينها، بعد فحوصات تقنية، أن الهاتف لم يتعرض للاختراق.
تساحي برافرمان وبنيامين نتنياهو
وسائل إعلام إسرائيلية: مجموعة قرصنة إيرانية أعلنت اختراقها هاتف رئيس ديوان نتنياهو تساحي برافرمان
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق وأسماء وأرقاما يدعون استخراجها من هاتف رئيس موظفي ديوان نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة برلمانية إيرانية عن احتمال اختراق إسرائيلي: حتى الهاتف الثابت لا يوثق به
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس ترامب دعا نتنياهو خلال مكالمة هاتفية لزيارة البيت الأبيض قريبًا
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

جو بايدن

الإيراني

إسرائيل

Lebanon24
10:00 | 2025-12-28
Lebanon24
09:32 | 2025-12-28
Lebanon24
08:40 | 2025-12-28
Lebanon24
08:17 | 2025-12-28
Lebanon24
08:04 | 2025-12-28
Lebanon24
07:35 | 2025-12-28
