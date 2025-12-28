اختراق إيراني موثّق لهاتف رئيس ديوان مكتب نتنياهو.. وتوعد بتسريبات (صور)

وبحسب ادعاء المجموعة، فقد تمكنت من الوصول إلى جهاز "آيفون 16 برو ماكس" الخاص ببرافرمان، بما يشمل محتويات على الهاتف مثل مراسلات خاصة ومحادثات مشفّرة. ولإسناد مزاعمها، نشرت صوراً قالت إنها مستخرجة من الهاتف، بينها صور توثق لقاءات لبرافرمان مع الرئيس الأميركي والرئيس الأميركي السابق .وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من مكتب على هذه المزاعم. وكانت "حنظلة" قد ادعت سابقاً اختراق هاتف بينيت وهددت بنشر مواد مشابهة، قبل أن يؤكد مكتب بينيت حينها، بعد فحوصات تقنية، أن الهاتف لم يتعرض للاختراق.