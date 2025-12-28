اختراق إيراني موثّق لهاتف رئيس ديوان مكتب نتنياهو.. وتوعد بتسريبات (صور)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
28-12-2025
03:19
بعد نحو أسبوع على إعلان اختراق هاتف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، زعمت مجموعة القرصنة
الإيرانية
"حنظلة"، الأحد، أنها اخترقت هاتف تساحي برافرمان، رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو
، مهددة بأنها "ستنشر خلال الساعات القريبة مواد تتعلق برئيس الوزراء نتنياهو"، وفق ما نقلته "القناة 12"
الإسرائيلية
.
وبحسب ادعاء المجموعة، فقد تمكنت من الوصول إلى جهاز "آيفون 16 برو ماكس" الخاص ببرافرمان، بما يشمل محتويات على الهاتف مثل مراسلات خاصة ومحادثات مشفّرة. ولإسناد مزاعمها، نشرت صوراً قالت إنها مستخرجة من الهاتف، بينها صور توثق لقاءات لبرافرمان مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والرئيس الأميركي السابق
جو بايدن
.
وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
على هذه المزاعم. وكانت "حنظلة" قد ادعت سابقاً اختراق هاتف بينيت وهددت بنشر مواد مشابهة، قبل أن يؤكد مكتب بينيت حينها، بعد فحوصات تقنية، أن الهاتف لم يتعرض للاختراق.
