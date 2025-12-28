تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمن السوري يطيح بأبرز عناصر "سرايا الجواد"
Lebanon 24
28-12-2025
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
، اليوم الأحد، أن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على باسل
عيسى
علي جماهيري، أحد العناصر المنتمين لخلية ما يُسمى "سرايا
الجواد
" المرتبطة باللواء
سهيل الحسن
.
وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس" إن التوقيف جاء "استكمالاً للعملية الأمنية" التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة
اللاذقية
ضد الخلية في قرية دوير بعبدة
بريف
جبلة، مشيرة إلى أن
مديرية الأمن
الداخلي في منطقة جبلة تمكنت من القبض على جماهيري.
وأضافت أن التحقيقات مع الموقوف أفضت إلى اعترافات حول إخفاء "ترسانة من الأسلحة والذخائر" كانت الخلية تستخدمها في تنفيذ هجمات استهدفت نقاطاً تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي، لافتة إلى أن فرقاً أمنية داهمت مواقع محددة وصادرت أسلحة رشاشة وكميات متنوعة من الذخائر الحية.
وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة، وتشديدها على استمرار العمليات لتفكيك ما تبقى من الخلية.
وكانت جماعة مسلحة قد أعلنت في أيلول الماضي، عن نفسها باسم "رجال النور ـ سرايا الجواد"، عبر بيان مصور قالت إنه يوثق أولى عملياتها باستهداف سيارة للأمن العام في الساحل السوري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "سانا" عن الأمن الداخلي السوري: رصدنا خلال احتجاحات اللاذقية عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد" المسؤولتين عن استهدافات أمنية
Lebanon 24
وكالة "سانا" عن الأمن الداخلي السوري: رصدنا خلال احتجاحات اللاذقية عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد" المسؤولتين عن استهدافات أمنية
28/12/2025 17:44:15
28/12/2025 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان 7 تشرين" يطيح بقيادات إسرائيلية بارزة في الجيش والاستخبارات
Lebanon 24
"طوفان 7 تشرين" يطيح بقيادات إسرائيلية بارزة في الجيش والاستخبارات
28/12/2025 17:44:15
28/12/2025 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: إصابة بعض عناصر قوى الأمن بمحافظة اللاذقية جراء اعتداء عناصر للنظام السابق عليهم
Lebanon 24
الداخلية السورية: إصابة بعض عناصر قوى الأمن بمحافظة اللاذقية جراء اعتداء عناصر للنظام السابق عليهم
28/12/2025 17:44:15
28/12/2025 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
داعش يتبنى الهجوم الذي قتل 4 من عناصر الأمن السوري اليوم بريف إدلب
Lebanon 24
داعش يتبنى الهجوم الذي قتل 4 من عناصر الأمن السوري اليوم بريف إدلب
28/12/2025 17:44:15
28/12/2025 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
وزارة الداخلية
مديرية الأمن
سهيل الحسن
مديرية ال
يوم الأحد
اللاذقية
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
Lebanon 24
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
10:00 | 2025-12-28
28/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
Lebanon 24
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
09:32 | 2025-12-28
28/12/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
Lebanon 24
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
08:40 | 2025-12-28
28/12/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
Lebanon 24
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
08:17 | 2025-12-28
28/12/2025 08:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
Lebanon 24
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
08:04 | 2025-12-28
28/12/2025 08:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-12-28
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
09:32 | 2025-12-28
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
08:40 | 2025-12-28
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
08:17 | 2025-12-28
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
08:04 | 2025-12-28
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
07:35 | 2025-12-28
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 شبان من درعا في ريف القنيطرة
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24