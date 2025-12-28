الأمن السوري يطيح بأبرز عناصر "سرايا الجواد"

أعلنت ، اليوم الأحد، أن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على باسل علي جماهيري، أحد العناصر المنتمين لخلية ما يُسمى "سرايا " المرتبطة باللواء .



وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس" إن التوقيف جاء "استكمالاً للعملية الأمنية" التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة ضد الخلية في قرية دوير بعبدة جبلة، مشيرة إلى أن الداخلي في منطقة جبلة تمكنت من القبض على جماهيري.



وأضافت أن التحقيقات مع الموقوف أفضت إلى اعترافات حول إخفاء "ترسانة من الأسلحة والذخائر" كانت الخلية تستخدمها في تنفيذ هجمات استهدفت نقاطاً تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي، لافتة إلى أن فرقاً أمنية داهمت مواقع محددة وصادرت أسلحة رشاشة وكميات متنوعة من الذخائر الحية.



وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة، وتشديدها على استمرار العمليات لتفكيك ما تبقى من الخلية.



وكانت جماعة مسلحة قد أعلنت في أيلول الماضي، عن نفسها باسم "رجال النور ـ سرايا الجواد"، عبر بيان مصور قالت إنه يوثق أولى عملياتها باستهداف سيارة للأمن العام في الساحل السوري.

