Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
politics in lebanon
Lebanon weather

lebanon traffic

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الأمن السوري يطيح بأبرز عناصر "سرايا الجواد"

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:48
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على باسل عيسى علي جماهيري، أحد العناصر المنتمين لخلية ما يُسمى "سرايا الجواد" المرتبطة باللواء سهيل الحسن.

وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس" إن التوقيف جاء "استكمالاً للعملية الأمنية" التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ضد الخلية في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، مشيرة إلى أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة تمكنت من القبض على جماهيري.

وأضافت أن التحقيقات مع الموقوف أفضت إلى اعترافات حول إخفاء "ترسانة من الأسلحة والذخائر" كانت الخلية تستخدمها في تنفيذ هجمات استهدفت نقاطاً تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي، لافتة إلى أن فرقاً أمنية داهمت مواقع محددة وصادرت أسلحة رشاشة وكميات متنوعة من الذخائر الحية.

وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة، وتشديدها على استمرار العمليات لتفكيك ما تبقى من الخلية.

وكانت جماعة مسلحة قد أعلنت في أيلول الماضي، عن نفسها باسم "رجال النور ـ سرايا الجواد"، عبر بيان مصور قالت إنه يوثق أولى عملياتها باستهداف سيارة للأمن العام في الساحل السوري.
قوى الأمن الداخلي

وزارة الداخلية

مديرية الأمن

سهيل الحسن

مديرية ال

يوم الأحد

اللاذقية

السورية

