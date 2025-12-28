تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وفاة بريجيت باردو عن 91 عاما.. أيقونة فرنسية تطوي صفحة استثنائية
Lebanon 24
28-12-2025
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت الممثلة والمغنية
الفرنسية بريجيت
باردو عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد مسيرة صنعت خلالها صورة “الأيقونة” على مستوى العالم، قبل أن تدير ظهرها للسينما وتتفرغ لاحقاً للنشاط في مجال حقوق الحيوان.
وبرزت باردو عالمياً مع فيلم “وخلق الله المرأة” عام 1956، الذي كتبه وأخرجه زوجها آنذاك روجيه فاديم، لتتحول خلال العقدين التاليين إلى رمز جماهيري ارتبط بصورة المرأة الجريئة في السينما
الفرنسية
. وفي أوائل السبعينيات أعلنت اعتزالها التمثيل، وبدأت تنخرط تدريجياً في العمل العام، حيث امتزج دفاعها الصريح عن حقوق الحيوان بمواقف سياسية واجتماعية أثارت جدلاً واسعاً، ووصلت إلى إدانات على خلفية تصريحات اعتُبرت تحريضية وعنصرية.
وُلدت باردو عام 1934 في
باريس
وسط عائلة كاثوليكية ثرية ومحافظة، وتميزت مبكراً في الرقص ما أتاح لها دراسة الباليه، قبل أن تحجز مقعداً في
معهد باريس
للموسيقى والدراما. وبالتوازي، عملت كعارضة أزياء وظهرت على غلاف مجلة “إيل” عام 1950 وهي في الخامسة عشرة، لتفتح أمامها أبواب السينما سريعاً.
وخلال إحدى تجارب الأداء التقت بفاديم وتزوجته عام 1952 بعد بلوغها الثامنة عشرة. وبعد أدوار صغيرة في بداياتها، اتسع حضورها تدريجياً، وحققت خطوة إضافية في مسار شهرتها عبر دورها في فيلم “طبيب في البحر” عام 1955، الذي لاقى نجاحاً كبيراً في
المملكة
المتحدة. (ذا غارديان)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟
Lebanon 24
هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟
28/12/2025 17:44:34
28/12/2025 17:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام عن العلاقة مع سوريا: طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات
Lebanon 24
سلام عن العلاقة مع سوريا: طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات
28/12/2025 17:44:34
28/12/2025 17:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري: بإرادة السوريين ودعم الأشقاء طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء
Lebanon 24
الرئيس السوري: بإرادة السوريين ودعم الأشقاء طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء
28/12/2025 17:44:34
28/12/2025 17:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح
Lebanon 24
قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح
28/12/2025 17:44:34
28/12/2025 17:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
فنون ومشاهير
الفرنسية بريجيت
بريجيت باردو
معهد باريس
ذا غارديان
الفرنسية
المملكة
المغنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
Lebanon 24
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
10:00 | 2025-12-28
28/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
Lebanon 24
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
09:32 | 2025-12-28
28/12/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
Lebanon 24
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
08:40 | 2025-12-28
28/12/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
Lebanon 24
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
08:17 | 2025-12-28
28/12/2025 08:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
Lebanon 24
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
08:04 | 2025-12-28
28/12/2025 08:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-12-28
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
09:32 | 2025-12-28
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
08:40 | 2025-12-28
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
08:17 | 2025-12-28
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
08:04 | 2025-12-28
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
07:35 | 2025-12-28
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 شبان من درعا في ريف القنيطرة
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24