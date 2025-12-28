روسيا تعلن السيطرة على ست بلدات أوكرانية

أعلنت ، اليوم الأحد، أن قواتها بسطت سيطرتها على ست بلدات وقرى أوكرانية، هي: ميرنوهراد، أرتيميفكا، رودينسكي وفيلنه في مقاطعة دونيتسك، إضافة إلى هولايبول وستيبنوهيرسك في مقاطعة زابوريجيا.



وفي السياق نفسه، أفادت وكالة " " بأنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات الواردة من ساحة المعركة.

Advertisement