Najib Mikati
|
|
عربي-دولي

ضبط 30 حاوية مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر بالعراق

Lebanon 24
28-12-2025 | 06:31
أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي ضبط 30 حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر، جرى استيرادها دون الحصول على الموافقات الرسمية وخلافا لضوابط الاستيراد.

وذكر الجهاز في بيان أن العملية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبناء على أوامر قضائية، وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.

وقال إنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني في ميناء أم قصر من ضبط (30) حاوية تضم موادا كيمياوية شديدة الخطورة تم استيرادها دون موافقات رسمية وخلافا لضوابط الاستيراد".

وأضاف انه "تم تنفيذ العملية بناء على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وتم تسليم المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24