ضبط 30 حاوية مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر بالعراق

أعلن جهاز المخابرات الوطني ضبط 30 حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء ، جرى استيرادها دون الحصول على الموافقات الرسمية وخلافا لضوابط الاستيراد.



وذكر الجهاز في بيان أن العملية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبناء على أوامر قضائية، وبالتنسيق مع .



وقال إنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني في ميناء أم قصر من ضبط (30) حاوية تضم موادا كيمياوية شديدة الخطورة تم استيرادها دون موافقات رسمية وخلافا لضوابط الاستيراد".



وأضاف انه "تم تنفيذ العملية بناء على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وتم تسليم المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة".

