Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أوكرانيا.. تحركات لإقالة رئيس جهاز الأمن والنائب العام

Lebanon 24
28-12-2025 | 07:14
Doc-P-1460904-639025282185574274.jpg
Doc-P-1460904-639025282185574274.jpg photos 0
تلقى البرلمان الأوكراني رسميا مشاريع قرارات تهدف إلى عزل كل من فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، وروسلان كرافتشينكو، النائب العام لأوكرانيا.

وبحسب ما أعلن على الموقع الرسمي للبرلمان، فإن النائب ألكسندر دوبينسكي قدم هذه المشاريع خلال الدورة الرابعة عشرة لاجتماعات البرلمان في الدورة التشريعية التاسعة.

ولم يذكر في الوثائق المقدّمة أي أسباب رسمية تبرر طلب العزل من المنصبين. ووفقا للإجراءات البرلمانية، ستتولى لجنة مختصة في "الرادا" البرلمان الأوكراني دراسة مشاريع القرارات خلال مدة أقصاها 30 يوما، وإعطاء رأيها تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وذكرت صحيفة "أوكرينسكا برافدا" أن أندريه يرماك، الرئيس السابق لمكتب فلاديمير زيلينسكي، سعى إلى إقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك طوال الأسبوع الذي سبق إقالته.

وكتبت الصحيفة: "كما علمت "أوكرينسكا برافدا"، فقد أمضى يرماك الأسبوع الأخير بأكمله قبل إقالته، في محاولة لإجبار رئيس جهاز الأمن الأوكراني على الاستقالة، لأن الأخير تجاهل، على ما يبدو، عملية "ميداس" وفشل في حمايته".

يذكر أنه في 10 تشرين الثاني، أعلن موظفو الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد عن إطلاق عملية واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة.

واتضح أن رأس هذه الشبكة هو رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي المقرب. كما جرت مداهمات في مقر سكنه، وكذلك في مقر وزارة العدل التي كان يترأسها غيرمان غالوشتشينكو، الذي أقيل منذ ذلك الحين، إضافة إلى شركة "إنيرغواتوم" الحكومية. وبحسب التحقيقات، قام المتورطون في هذه المخططات الإجرامية بغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي.
النائب العام

وزارة العدل

نائب العام

البرلمانية

الأوكرانية

فلاديمير

زيلينسكي

Lebanon24
16:00 | 2025-12-28
Lebanon24
15:06 | 2025-12-28
Lebanon24
14:50 | 2025-12-28
Lebanon24
14:49 | 2025-12-28
Lebanon24
14:33 | 2025-12-28
Lebanon24
14:02 | 2025-12-28
