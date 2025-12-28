تلقى الأوكراني رسميا مشاريع قرارات تهدف إلى عزل كل من فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، وروسلان كرافتشينكو، لأوكرانيا.



وبحسب ما أعلن على الموقع الرسمي للبرلمان، فإن النائب ألكسندر دوبينسكي قدم هذه المشاريع خلال الرابعة عشرة لاجتماعات البرلمان في الدورة التشريعية التاسعة.



ولم يذكر في الوثائق المقدّمة أي أسباب رسمية تبرر طلب العزل من المنصبين. ووفقا للإجراءات ، ستتولى لجنة مختصة في "الرادا" البرلمان الأوكراني دراسة مشاريع القرارات خلال مدة أقصاها 30 يوما، وإعطاء رأيها تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.



وذكرت صحيفة "أوكرينسكا برافدا" أن أندريه يرماك، الرئيس السابق لمكتب ، سعى إلى إقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك طوال الأسبوع الذي سبق إقالته.



وكتبت الصحيفة: "كما علمت "أوكرينسكا برافدا"، فقد أمضى يرماك الأسبوع الأخير بأكمله قبل إقالته، في محاولة لإجبار رئيس جهاز الأمن الأوكراني على الاستقالة، لأن الأخير تجاهل، على ما يبدو، عملية "ميداس" وفشل في حمايته".



يذكر أنه في 10 تشرين الثاني، أعلن موظفو الهيئات لمكافحة الفساد عن إطلاق عملية واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة.



واتضح أن رأس هذه الشبكة هو رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي المقرب. كما جرت مداهمات في مقر سكنه، وكذلك في مقر التي كان يترأسها غيرمان غالوشتشينكو، الذي أقيل منذ ذلك الحين، إضافة إلى شركة "إنيرغواتوم" الحكومية. وبحسب التحقيقات، قام المتورطون في هذه المخططات الإجرامية بغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار .

Advertisement