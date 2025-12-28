قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين

قتلت شخصين، أثناء تفريق تظاهرات للعلويين في منطقة الساحل ووسط البلاد، على ما أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان.



ونُقلت جثتين إلى مستشفى محليّ، وفق ما أوضح مصدر طبيّ لوكالة فرانس برس.



لكنّ السلطات السورية لم تؤكد أنها أطلقت النار، بل أعلنت "احتواء الموقف".



واتهمت من أسمتهم "فلول" حكم الرئيس السوريّ السابق بمهاجمة قوات الأمن.

