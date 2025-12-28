الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026

أعلنت نيتها توسيع نطاق إنفاقها المالي خلال عام 2026، في خطوة تعكس استمرار الدعم الحكومي لدفع عجلة النمو وسط ظروف خارجية أكثر تعقيدًا.

وأفادت ، في بيان صدر الأحد، بأن ستعزز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما التصنيع المتقدّم، والابتكار التكنولوجي، وتنمية ، وذلك عقب اجتماع ختامي خُصص لتحديد توجهات السياسة المالية للعام المقبل.

وتعكس هذه التوجهات استعداد الصين للاعتماد بصورة أكبر على السياسة المالية لدعم النمو، في ظل تباطؤ ممتد في قطاع العقارات وارتفاع الضغوط الخارجية، ومع تضاؤل هامش المناورة أمام مزيد من التيسير النقدي، تتجه السلطات إلى الإنفاق الحكومي الموجّه كأداة رئيسية لتنشيط الاقتصاد. (الشرق)