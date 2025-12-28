تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026

Lebanon 24
28-12-2025 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1460972-639025406038404995.webp
Doc-P-1460972-639025406038404995.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت الصين نيتها توسيع نطاق إنفاقها المالي خلال عام 2026، في خطوة تعكس استمرار الدعم الحكومي لدفع عجلة النمو وسط ظروف خارجية أكثر تعقيدًا.

 

وأفادت وزارة المالية الصينية، في بيان صدر الأحد، بأن بكين ستعزز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما التصنيع المتقدّم، والابتكار التكنولوجي، وتنمية رأس المال البشري، وذلك عقب اجتماع ختامي خُصص لتحديد توجهات السياسة المالية للعام المقبل.

وتعكس هذه التوجهات استعداد الصين للاعتماد بصورة أكبر على السياسة المالية لدعم النمو، في ظل تباطؤ ممتد في قطاع العقارات وارتفاع الضغوط الخارجية، ومع تضاؤل هامش المناورة أمام مزيد من التيسير النقدي، تتجه السلطات إلى الإنفاق الحكومي الموجّه كأداة رئيسية لتنشيط الاقتصاد. (الشرق) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تعزز التنسيق المالي والتجاري لدعم الاستهلاك
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحفيز الاستهلاك.. الصين تكثف الدعم المالي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وام: الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن باليمن وتؤكد التزامها بكل ما يسهم بتعزيز الاستقرار هناك
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نرحب بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين بين الرياض وطهران
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

وزارة المالية الصينية

وزارة المالية

رأس المال

الصينية

البشري

تيسي

بكين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-28
Lebanon24
15:06 | 2025-12-28
Lebanon24
14:50 | 2025-12-28
Lebanon24
14:49 | 2025-12-28
Lebanon24
14:33 | 2025-12-28
Lebanon24
14:02 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24