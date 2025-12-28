تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

موسكو: إيران تسعى لتسوية سياسية رغم الابتزاز والاستفزاز

Lebanon 24
28-12-2025 | 11:35
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إيران تظهر أقصى درجات ضبط النفس، وتبدي انفتاحا على الحوار، رداً على جميع استفزازات الغرب.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "تاس"، اليوم الأحد، حول نتائج عام 2025 إن الإيرانيين أظهروا أقصى درجات ضبط النفس وردوا على جميع الاستفزازات والابتزاز من جانب الغرب بانفتاح على الحوار، سعياً لإيجاد سبل للتسوية السياسية للخلافات القائمة".

كما اتهم الوزير الروسي القادة الأوروبيين بتشكيل العقبة الأساس أمام السلام بين بلاده وأوكرانيا. وقال: "بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام".

وكانت خمس جولات من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أبرمت سابقاً بشأن الملف النووي، بوساطة سلطنة عمان، لكنها انتهت دون التوصل إلى نتائج.

إذ فيما كان الوفد الإيراني يستعد للجولة السادسة، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد مواقع عسكرية ونووية في الداخل الإيراني.

كما شنت القوات الأميركية ضربات على منشآت نووية إيرانية شهيرة.

ولاحقاً أوقفت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما فعلت الترويكا الأوروبية آلية "سناب باك" أو ما يعرف بآلية الزناد، ليعيد مجلس الأمن فرض العقوبات الأممية على طهران، في خطوة اعتبرتها كل من موسكو وبكين "مجحفة". (الحدث)
