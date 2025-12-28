موسكو: إيران تسعى لتسوية سياسية رغم الابتزاز والاستفزاز

اعتبر الروسي، سيرغي لافروف، أن تظهر أقصى درجات ضبط النفس، وتبدي انفتاحا على الحوار، رداً على جميع استفزازات الغرب.



وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "تاس"، اليوم الأحد، حول نتائج عام 2025 إن الإيرانيين أظهروا أقصى درجات ضبط النفس وردوا على جميع الاستفزازات والابتزاز من جانب الغرب بانفتاح على الحوار، سعياً لإيجاد سبل للتسوية السياسية للخلافات القائمة".



كما اتهم الوزير الروسي القادة بتشكيل العقبة الأساس أمام السلام بين بلاده وأوكرانيا. وقال: "بعد تغيير الإدارة في ، أصبحت أوروبا والاتحاد العقبة الرئيسية أمام السلام".



وكانت خمس جولات من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أبرمت سابقاً بشأن الملف النووي، بوساطة سلطنة عمان، لكنها انتهت دون التوصل إلى نتائج.



إذ فيما كان الوفد يستعد للجولة السادسة، شنت عملية عسكرية ضد مواقع عسكرية ونووية في الداخل الإيراني.



كما شنت القوات الأميركية ضربات على منشآت نووية إيرانية شهيرة.



ولاحقاً أوقفت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما فعلت الترويكا الأوروبية آلية "سناب باك" أو ما يعرف بآلية الزناد، ليعيد فرض الأممية على طهران، في خطوة اعتبرتها كل من موسكو وبكين "مجحفة". (الحدث)

