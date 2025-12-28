تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دعما للقوات الحكومية الجنوبية.. تظاهرة حاشدة في سيئون اليمنية

Lebanon 24
28-12-2025 | 11:38
انطلقت تظاهرة حاشدة، الأحد، في مدينة سَيئون اليمنية تأييدا لسيطرة القوات الحكومية الجنوبية على صحراء ووادي حضرموت.


ودعا المشاركون في التظاهرة إلى استمرار انتشار القوات الحكومية الجنوبية، لمنع تهريب السلاح إلى الحوثيين، والتصدي لعمليات سرقة النفط بطرق غير قانونية من حقول حضرموت.

واتهم المحتجون حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان بالتورط في نهب ثروات حضرموت منذ أكثر من 4 عقود عبر المنطقة العسكرية الأولى التي طردت من المحافظة مطلع كانون الاول الجاري.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عيدروس الزبيدي موقف المجلس الانتقالي المساند للقوى الوطنية المناهضة للميليشيات الحوثية التي تسيطر على مناطق الشمال.

وقال الزبيدي إن قوات المجلس الانتقالي ستكون مع إخوانها في الشمال في معركتهم للخلاص من إرهاب الحوثيين المدعومين من إيران.
