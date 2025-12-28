دعما للقوات الحكومية الجنوبية.. تظاهرة حاشدة في سيئون اليمنية

انطلقت تظاهرة حاشدة، الأحد، في مدينة سَيئون تأييدا لسيطرة القوات الحكومية الجنوبية على صحراء ووادي .





ودعا المشاركون في التظاهرة إلى استمرار انتشار القوات الحكومية الجنوبية، لمنع تهريب السلاح إلى الحوثيين، والتصدي لعمليات سرقة بطرق غير قانونية من حقول حضرموت.



واتهم المحتجون حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان بالتورط في نهب ثروات حضرموت منذ أكثر من 4 عقود عبر الأولى التي طردت من المحافظة مطلع كانون الاول الجاري.

من جانبه، أكد رئيس اليمني موقف المساند للقوى الوطنية المناهضة للميليشيات الحوثية التي تسيطر على مناطق .



وقال إن قوات المجلس الانتقالي ستكون مع إخوانها في الشمال في معركتهم للخلاص من إرهاب الحوثيين المدعومين من .