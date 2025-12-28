بعد انهاء عملياته في قباطية.. الجيش الاسرائيلي ينسحب من الضفة الغربية

أعلن الجيش ، الأحد، انسحاب قواته من بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال ، بعد عملية عسكرية بدأها الجمعة إثر هجوم مركّب داخل أودى بشخصين.

وكان الجيش أطلق عملية عسكرية كبيرة الجمعة وفرض "إغلاقا كاملا" في قباطية، مسقط رأس الفلسطيني البالغ 34 عاما الذي طعن شابة إسرائيلية تبلغ 18 عاما ودهس رجلا ستينيا بسيارته في شمال إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي في رده على استفسارات : "الجيش أنهى عملياته في قباطية قبل ساعات ".



ونقلت الرسمية (وفا) عن أحمد زكارنة رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب محافظة جنين في قوله إن الحركة في المدينة "شلت بالكامل" بعد إعلان الجيش منع التجوال.



وأشار زكارنة إلى أن القوات "أغلقت الحارات الفرعية والشوارع بالسواتر الترابية، و(قامت) بتجريف شوارع" وبعضها تم تجريفه "بالكامل".



وبحسب زكارنة داهم الجيش الإسرائيلي "خلال اليومين الماضيين نحو 50 منزلا، وحوّل ستة منها إلى ثكنات عسكرية إلى جانب مدرسة عزت أبو ".