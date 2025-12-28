تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد انهاء عملياته في قباطية.. الجيش الاسرائيلي ينسحب من الضفة الغربية

Lebanon 24
28-12-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1461004-639025454083779642.webp
Doc-P-1461004-639025454083779642.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، انسحاب قواته من بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية بدأها الجمعة إثر هجوم مركّب داخل إسرائيل أودى بشخصين.
وكان الجيش أطلق عملية عسكرية كبيرة الجمعة وفرض "إغلاقا كاملا" في قباطية، مسقط رأس الفلسطيني البالغ 34 عاما الذي طعن شابة إسرائيلية تبلغ 18 عاما ودهس رجلا ستينيا بسيارته في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في رده على استفسارات وكالة فرانس برس: "الجيش أنهى عملياته في قباطية قبل ساعات صباح اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن أحمد زكارنة رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب محافظة جنين في شمال الضفة الغربية قوله إن الحركة في المدينة "شلت بالكامل" بعد إعلان الجيش منع التجوال.

وأشار زكارنة إلى أن القوات الإسرائيلية "أغلقت الحارات الفرعية والشوارع بالسواتر الترابية، و(قامت) بتجريف شوارع" وبعضها تم تجريفه "بالكامل".

وبحسب زكارنة داهم الجيش الإسرائيلي "خلال اليومين الماضيين نحو 50 منزلا، وحوّل ستة منها إلى ثكنات عسكرية إلى جانب مدرسة عزت أبو الرب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قواتنا مستمرة في العمل ببلدة قباطية شمالي الضفة الغربية منذ أمس بمساعدة سلاح الجو
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسحب من طوباس بعد عملية استمرت 4 أيام
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أنهينا تصفية جميع المخربين الذين قتلوا إسرائيليين في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أرسلنا قوات إضافية إلى موقع عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24

شمال الضفة الغربية

وكالة فرانس برس

وكالة الأنباء

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الفلسطينية

صباح اليوم

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-28
Lebanon24
15:06 | 2025-12-28
Lebanon24
14:50 | 2025-12-28
Lebanon24
14:49 | 2025-12-28
Lebanon24
14:33 | 2025-12-28
Lebanon24
14:02 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24