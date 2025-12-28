فانس: "تغلغل الإسلام السياسي" خطر على نووي أوروبا

حذر الأميركي جي دي فانس من سيناريو يعتبره "ليس مستبعدا"، ويشير فيه إلى أن القوى النووية الأوروبية، كفرنسا أو المتحدة، قد تخضع في غضون 15 عاما لتأثير زعماء "مقربين من الإسلام السياسي".





ففي مقابلة مع موقع "آنهيرد" ، عبّر فانس عن اعتقاده بأن هذا السيناريو الكارثي "ليس مستبعدا" خلال 15 عاما.

وأوضح: "تربطنا بأوروبا روابط ثقافية ودينية واقتصادية أقوى بكثير من أي مكان آخر في العالم. هذه هي طبيعة الأمور. ولذا أعتقد أننا سنخوض نقاشات أخلاقية معينة مع قد لا نخوضها، على سبيل المثال، مع الكونغو ، لوجود هذا الشعور بالتاريخ المشترك والقيم الثقافية المشتركة".



وأضاف: "ولنربط ذلك بمصلحة أميركية أكثر تحديدا أو مباشرة، فإن والمملكة المتحدة تمتلكان أسلحة نووية. إذا سمحتا لأنفسهما بالانجرار وراء أفكار أخلاقية مدمرة للغاية، فإنهما بذلك تسمحان للأسلحة النووية بالوقوع في أيدي أشخاص قادرين على إلحاق ضرر جسيم بالولايات المتحدة".

وجوابا على سؤال "UnHerd" بشأن "أي نوع من الأفكار؟"، ردّ نائب الرئيس الأميركي بالقول: "أعتقد أن هناك، على سبيل المثال، أشخاصا موالين للإسلاميين أو ذوي توجهات إسلاموية يشغلون مناصب في دول أوروبية حاليا. ربما على مستوى متدنٍ للغاية الآن، أليس كذلك؟ إنهم يفوزون في انتخابات رؤساء البلديات، أو الانتخابات البلدية".



وتابع: "لكن ليس من المستبعد تصور سيناريو يكون فيه لشخص ذي آراء قريبة من الإسلام نفوذ كبير في دولة أوروبية نووية. في السنوات الخمس المقبلة؟ لا. لكن بعد 15 عاما من الآن؟ بالتأكيد. وهذا يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة. لذا أعتقد أن هناك طرقا يتداخل بها النقاش الأخلاقي بشكل واضح مع مصالح الأمن القومي الأميركي".