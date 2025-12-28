البرهان: لا هدنة مع الدعم السريع ومبادرتنا الحل الوحيد للأزمة

قال رئيس الانتقالي عبدالفتاح البرهان إن "لن يقبل بهدنة أو وقف لإطلاق النار طالما مليشيا التمرد موجودة في شبر من الوطن" في إشارة إلى ، مؤكداً تمسك الدولة بمواصلة جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار.



وأوضح البرهان، خلال لقائه رموز المجتمع السوداني والتركي ومنظمات ووسائل الإعلام بمقر السفارة السودانية في ، أن المبادرة التي قدّمها رئيس الوزراء كامل إدريس في بنيويورك هي مبادرة حكومة السودان لمعالجة الأزمة، وقد جرى التوافق عليها داخل مجلسي السيادة والوزراء.



وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات لمجلس الأمن والدفاع لوضع الآليات اللازمة لاعتماد المبادرة على مستوى الدولة بمختلف قطاعاتها، والعمل على الترويج لها لتصبح "المبادرة الوحيدة" التي تلبي تطلعات الشعب السوداني. (الحدث)



