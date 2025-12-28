قبيل لقاء زيلينسكي.. مكالمة "مثمرة" بين ترامب وبوتين الكرملين يكشف تفاصيلها

أعلن الرئيس الأميركي، ، الأحد، عن إجرائه اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" بالرئيس الروسي .





وقال على منصة "تروث سوشال": "أجريتُ للتو اتصالا هاتفيا جيدا ومثمرا للغاية مع رئيس فلاديمير بوتين، وذلك قبل لقائي، ظهر اليوم، مع رئيس فولوديمير زيلينسكي".



وأضاف: "سيُعقد اللقاء في قاعة الطعام الرئيسية في مارالاغو. مدعوّة للحضور. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

من جانبه، كشف مسؤول في الكرملين كواليس المكالمة، مشيراً إلى أن ترامب وبوتين أجريا مكالمة هاتفية "ودية" قبل اللقاء المقرر عقده بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، مشيرا إلى أنّهما سيتحدثان مجدداً بعد اللقاء.



وقال المستشار الدبلوماسي في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين، أن موسكو وواشنطن تعتقدان أن وقف إطلاق النار مؤقتا في أوكرانيا، بناء على اقتراح كييف وحلفائها ، "لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع".



كما قال أوشاكوف، "من أجل إنهاء الحرب، يجب على كييف أن تتخذ قرارا شجاعا بشأن دونباس بدون تأخير".



والاجتماع الذي سيكون في مقر إقامة الرئيس الأميركي في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا حيث يقضي عطلته، سيبحث قضايا الأراضي، وهي العقبة ‌الرئيسية في محادثات إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.