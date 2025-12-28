قبيل لقائه بترامب.. زيلينسكي: قرارات السلام تعتمد على شركائنا

صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، اليوم الأحد، أن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء حربها مع ، لكن تحقيق السلام في نهاية المطاف يعتمد على شركائها.

وكتب على تطبيق تليغرام، في تعليقات أدلى بها قبل محادثات في فلوريدا مع الرئيس الأميركي ، اليوم: "نحن نفعل كل شيء من أجل ذلك، لكن ما إذا كانت ستُتخذ قرارات يعتمد على الشركاء".



وأضاف أن على شركاء زيادة الضغط على "حتى يشعر بعواقب عدوانهم".



وأمس السبت، عقد زيلينسكي اتصالاً بتقنية الفيديو مع قادة من نحو 12 دولة أوروبية وكندا، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعين من المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأفاد متحدث باسم الحكومة أن منحوا زيلينسكي "دعمهم الكامل، مؤكدين التزامهم بالعمل عن كثب مع لتحقيق سلام مستدام وعادل في أوكرانيا".



بدوره، أوضح زيلينسكي أنه سيبين خلال محادثاته مع أن كييف لن تقبل بأي استسلام أو سلام مفروض من موسكو.