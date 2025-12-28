تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبيل لقائه بترامب.. زيلينسكي: قرارات السلام تعتمد على شركائنا
Lebanon 24
28-12-2025
|
12:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، اليوم الأحد، أن
كييف
تبذل كل ما في وسعها لإنهاء حربها مع
روسيا
، لكن تحقيق السلام في نهاية المطاف يعتمد على شركائها.
وكتب على تطبيق تليغرام، في تعليقات أدلى بها قبل محادثات في فلوريدا مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم: "نحن نفعل كل شيء من أجل ذلك، لكن ما إذا كانت ستُتخذ قرارات يعتمد على الشركاء".
وأضاف أن على شركاء
أوكرانيا
زيادة الضغط على
موسكو
"حتى يشعر
الروس
بعواقب عدوانهم".
وأمس السبت، عقد زيلينسكي اتصالاً بتقنية الفيديو مع قادة من نحو 12 دولة أوروبية وكندا، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعين من المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأفاد متحدث باسم الحكومة
الألمانية
أن
القادة
منحوا زيلينسكي "دعمهم الكامل، مؤكدين التزامهم بالعمل عن كثب مع
الولايات المتحدة
لتحقيق سلام مستدام وعادل في أوكرانيا".
بدوره، أوضح زيلينسكي أنه سيبين خلال محادثاته مع
ترامب
أن كييف لن تقبل بأي استسلام أو سلام مفروض من موسكو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيًا "مفصّلًا" مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبيل لقائه مع ترامب
Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيًا "مفصّلًا" مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبيل لقائه مع ترامب
29/12/2025 03:21:54
29/12/2025 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية
Lebanon 24
ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية
29/12/2025 03:21:54
29/12/2025 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل لقاء زيلينسكي.. مكالمة "مثمرة" بين ترامب وبوتين الكرملين يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
قبيل لقاء زيلينسكي.. مكالمة "مثمرة" بين ترامب وبوتين الكرملين يكشف تفاصيلها
29/12/2025 03:21:54
29/12/2025 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
29/12/2025 03:21:54
29/12/2025 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
حلف شمال الأطلسي
دونالد ترامب
الألمانية
أوكرانيا
الأوروبي
دونالد
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
Lebanon 24
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
16:44 | 2025-12-28
28/12/2025 04:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
16:35 | 2025-12-28
28/12/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
Lebanon 24
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
16:05 | 2025-12-28
28/12/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
16:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
15:06 | 2025-12-28
28/12/2025 03:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:44 | 2025-12-28
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
16:35 | 2025-12-28
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
16:05 | 2025-12-28
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
16:00 | 2025-12-28
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
15:06 | 2025-12-28
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
14:50 | 2025-12-28
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24