Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قبيل لقائه بترامب.. زيلينسكي: قرارات السلام تعتمد على شركائنا

Lebanon 24
28-12-2025 | 12:57
صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، اليوم الأحد، أن كييف تبذل كل ما في وسعها لإنهاء حربها مع روسيا، لكن تحقيق السلام في نهاية المطاف يعتمد على شركائها.
وكتب على تطبيق تليغرام، في تعليقات أدلى بها قبل محادثات في فلوريدا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم: "نحن نفعل كل شيء من أجل ذلك، لكن ما إذا كانت ستُتخذ قرارات يعتمد على الشركاء".

وأضاف أن على شركاء أوكرانيا زيادة الضغط على موسكو "حتى يشعر الروس بعواقب عدوانهم".

وأمس السبت، عقد زيلينسكي اتصالاً بتقنية الفيديو مع قادة من نحو 12 دولة أوروبية وكندا، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعين من المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن القادة منحوا زيلينسكي "دعمهم الكامل، مؤكدين التزامهم بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتحقيق سلام مستدام وعادل في أوكرانيا".

بدوره، أوضح زيلينسكي أنه سيبين خلال محادثاته مع ترامب أن كييف لن تقبل بأي استسلام أو سلام مفروض من موسكو.
