أثناء بحثهم عن الفطر.. إسرائيل تعتقل 5 سوريين من درعا

اعتقلت القوات خمسة شبان من محافظة خلال تواجدهم في قرية كودنة الجنوبي، أثناء قيامهم بالبحث عن في الأراضي الزراعية، وفق ما أفاد التلفزيون السوري.

وتواصلت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري على مدى الأشهر الماضية.فمنذ سقوط النظام السوري السابق، في الثامن من ديسمبر 2024، تخلت عن هدنة عام 1974، وتوغلت قواتها داخل المنطقة منزوعة السلاح، ونصبت مراكز وحواجز.كما نشرت قوات ومعدات عسكرية في الجنوب السوري متجاوزة المنطقة العازلة، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في .