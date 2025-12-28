تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أثناء بحثهم عن الفطر.. إسرائيل تعتقل 5 سوريين من درعا
Lebanon 24
28-12-2025
|
13:00
اعتقلت القوات
الإسرائيلية
خمسة شبان من محافظة
درعا
خلال تواجدهم في قرية كودنة
بريف
القنيطرة
الجنوبي، أثناء قيامهم بالبحث عن
الفطر
في الأراضي الزراعية، وفق ما أفاد التلفزيون السوري.
وتواصلت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري على مدى الأشهر الماضية.
فمنذ سقوط النظام السوري السابق، في الثامن من ديسمبر 2024، تخلت
إسرائيل
عن هدنة عام 1974، وتوغلت قواتها داخل المنطقة منزوعة السلاح، ونصبت مراكز وحواجز.
كما نشرت قوات ومعدات عسكرية في الجنوب السوري متجاوزة المنطقة العازلة، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في
جبل الشيخ
.
Advertisement
