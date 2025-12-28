تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
عربي-دولي
الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف نازح خلال 3 أيام في السودان
Lebanon 24
28-12-2025
|
13:12
photos
0
نزح أكثر من عشرة آلاف شخص في غضون ثلاثة أيام خلال الأسبوع الحالي في ولايات شمال دارفور وجنوب كردفان بالسودان، وسط استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأحد إن أكثر من سبعة آلاف شخص فروا من مدن أم برو وكرنوي في شمال دارفور واللتين سيطرت عليهما
قوات الدعم السريع
قبل أيام.
وفي
جنوب كردفان
فر أكثر من ثلاثة آلاف شخص من مدينة كادوقلي التي تحاصرها قوات الدعم السريع ويسيطر عليها الجيش بينما يعاني السكان من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
كذلك في جنوب كردفان، التهمت النيران 45 مأوى للنازحين بعد اشتعالها في منطقة أبو جبيهة.
