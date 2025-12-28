تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
دبلوماسي سوري: هناك من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد
Lebanon 24
28-12-2025
|
14:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال بسام بربندي، السفير والدبلوماسي السوري، إن هناك من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد.
وفي تصريحات قال المسؤول في
وزارة الخارجية السورية
إن الحكومة أتاحت الفرصة للتظاهرات "لأننا في
سوريا
جديدة".
وأضاف المسؤول أن ما يحدث يمثل "تشتيتاً للدولة"، مشيراً إلى وجود "أجندات خارجية معلنة تريد زعزعة الاستقرار".
وشهدت تظاهرات الساحل السوري إطلاق نار من قبل ملثمين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن و3 محتجين وأعلنت
وزارة الدفاع السورية
عن دخول الجيش إلى
اللاذقية
وطرطوس.
وأكدت
إدارة الإعلام
والاتصال بوزارة الدفاع في بيان مساء الأحد أن "مجموعات من الجيش مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".
كما شددت على أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع
قوى الأمن الداخلي
". (الحدث)
Advertisement
