دبلوماسي سوري: هناك من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد

قال بسام بربندي، السفير والدبلوماسي السوري، إن هناك من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد.



وفي تصريحات قال المسؤول في إن الحكومة أتاحت الفرصة للتظاهرات "لأننا في جديدة".



وأضاف المسؤول أن ما يحدث يمثل "تشتيتاً للدولة"، مشيراً إلى وجود "أجندات خارجية معلنة تريد زعزعة الاستقرار".



وشهدت تظاهرات الساحل السوري إطلاق نار من قبل ملثمين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن و3 محتجين وأعلنت عن دخول الجيش إلى وطرطوس.



وأكدت والاتصال بوزارة الدفاع في بيان مساء الأحد أن "مجموعات من الجيش مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".



كما شددت على أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع ". (الحدث)

