ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان السلام

استقبل الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مدخل مقر إقامته في منتجع مارالاجو في فلوريدا، قبل اجتماع حاسم بين الزعيمين يهدف إلى دفع خطة السلام الخاصة بأوكرانيا قدما.

وتصافح الرئيسان قبل عقد لقاء ثنائي، تلاه مكالمة مشتركة مع قادة أوروبيين. ومن المقرر أن يجري بعد ذلك محادثة ثانية مع .



من جانبه، قال ترامب إنّ زيلينسكي وبوتين "جادّان" بشأن السلام، مشيرا إلى أن أن زعيمي وروسيا يرغبان في التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.



وتابع "الاتفاق بين كييف وموسكو سيكون قوياً"، مشيرا إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون قوية أيضاً.



وتابع "سيتم إبرام اتفاقية أمنية بين البلدين"، مضيفاً "الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا في مراحلها النهائية".



كما أوضح الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع القادة بشأن السلام في أوكرانيا.



لكن أشار إلى أن لا خطط زمنية محددة للمفاوضات بين و أوكرانيا.