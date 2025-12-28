تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن

Lebanon 24
28-12-2025 | 15:06
A-
A+

Doc-P-1461057-639025565561840837.jfif
Doc-P-1461057-639025565561840837.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الفريق الركن محسن الداعري، وزير الدفاع اليمني عن ثقة بلاده "المطلقة" كما وصفها في حكمة القيادة السعودية وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج اليمن وشعبه إلى بر الأمان شمالاً وجنوباً، كما ذكر في تغريدة كتبها عبر حسابه في "إكس".

وقال الداعري: "أثمن عالياً التضحيات العظيمة للأشقاء في المملكة ودعمهم السخي وإسنادهم المتواصل في مختلف الجوانب وعلى كافة الصعد، وأؤكد اعتزازنا بهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستظل ركيزة أساسية لاستكمال التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر. أكرر الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قائدة التحالف على مساعيهم الحكيمة وجهودهم الصادقة ليتحقق لنا الأمن والاستقرار والتنمية".
وفي إطار حالة الترحيب السياسي اليمنية برسالة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الشهيرة بـ( إلى أهلنا في اليمن)، يثمّن الوزير اليمني بتقدير فحوى الرسالة تلك التي قوبلت باهتمام دولي واسع.

في السياق ذاته، وصف الفريق الركن الداعري رسالة الأمير خالد بن سلمان بأنها تؤكد موقف المملكة الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بما يعزز الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.
(الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع اليمني: ثقتنا مطلقة في حكمة السعودية لإيصال بلادنا إلى بر الأمان
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وام: الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن باليمن وتؤكد التزامها بكل ما يسهم بتعزيز الاستقرار هناك
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشورى اليمني: نرحب بموقف السعودية الواضح من التصرف الأحادي لـ "الانتقالي"
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشورى اليمني: ندعو "الانتقالي" إلى سرعة الاستجابة لنداء السعودية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

خالد بن سلمان

مؤسسات الدولة

الأمير خالد

وزير الدفاع

بن سلمان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2025-12-28
Lebanon24
16:35 | 2025-12-28
Lebanon24
16:05 | 2025-12-28
Lebanon24
16:00 | 2025-12-28
Lebanon24
14:50 | 2025-12-28
Lebanon24
14:49 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24