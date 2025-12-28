وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن

أعرب الفريق الركن محسن الداعري، اليمني عن ثقة بلاده "المطلقة" كما وصفها في حكمة القيادة وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج اليمن وشعبه إلى بر الأمان شمالاً وجنوباً، كما ذكر في تغريدة كتبها عبر حسابه في "إكس".



وقال الداعري: "أثمن عالياً التضحيات العظيمة للأشقاء في ودعمهم السخي وإسنادهم المتواصل في مختلف الجوانب وعلى كافة الصعد، وأؤكد اعتزازنا بهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستظل ركيزة أساسية لاستكمال التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر. أكرر الشكر والتقدير للأشقاء في قائدة التحالف على مساعيهم الحكيمة وجهودهم الصادقة ليتحقق لنا الأمن والاستقرار والتنمية".

وفي إطار حالة الترحيب السياسي برسالة الأمير وزير الدفاع السعودي الشهيرة بـ( إلى أهلنا في اليمن)، يثمّن الوزير اليمني بتقدير فحوى الرسالة تلك التي قوبلت باهتمام دولي واسع.



في السياق ذاته، وصف الفريق الركن الداعري رسالة بأنها تؤكد موقف المملكة الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف وتضافر جهود الجميع لاستعادة وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بما يعزز الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.

(الحدث)