تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
Lebanon 24
28-12-2025
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتطلع العراقيون باهتمام بالغ إلى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في
الدورة
السادسة الجديدة، غداً الاثنين بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في 11 تشرين الثاني الماضي وأظهرت نسبة مشاركة شعبية تجاوزت 56% من الناخبين.
علماً أنه يتحتم على القوى السياسية
العراقية
البارزة السنية والشيعية والكردية إعلان تسمية مرشحيها لشغل مناصب رئيس
البرلمان
ونائبيه قبيل عقد أولى جلسات البرلمان ظهر غد التي تم الإعلان عنها وتخصص لأداء اليمين والقانونية وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
إلا أن الأطراف السياسية لا تزال حتى اليوم الأحد، عاجزة عن تسمية مرشحيها لرئاسة البرلمان ونائبيه، في مؤشر خطير سبق لمجلس
القضاء
الأعلى أن حذر منه. وحث جميع القوى السياسية على دخول قبة البرلمان وحسم انتخاب هيئة الرئاسة في الجلسة الأولى، مؤكداً أن أية محاولة لتأجيل الجلسة الأولى أو تمديدها تعد مخالفة صريحة للدستور
العراقي
ولا تستند إلى أي غطاء قانوني.
15 يوماً للحسم
وحسب التوقيتات الدستورية لمهلة عقد جلسة البرلمان الأولى وانتخاب الهيئة الرئاسية سيكون أمام البرلمان 15 يوماً من أجل حسم هذا الملف وسيكون رئيس السن في البرلمان هو من يدير وقائع الجلسات لحين انتخاب رئيس ونائبين ضمن المهلة الدستورية.
أما خلال الساعات المقبلة، فستكون الأحزاب والكتل والكيانات السنية الممثلة في " المجلس السياسي السني" مسؤولة عن تقديم مرشحهم لرئاسة الدورة السادسة للبرلمان، وكذلك الحال بالنسبة لقوى"الإطار التنسيقي الشيعي" لتسمية المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان والأمر ينطبق على القوى والأحزاب الكردية لتسمية المرشح لشغل منصب النائب الثاني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون التقى الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي ووقع مرسوم دعوة مجلس النواب لعقد استثنائي
Lebanon 24
الرئيس عون التقى الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي ووقع مرسوم دعوة مجلس النواب لعقد استثنائي
29/12/2025 03:22:49
29/12/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس السياسي الوطني يعلن ترشيح هيبت الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي
Lebanon 24
المجلس السياسي الوطني يعلن ترشيح هيبت الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي
29/12/2025 03:22:49
29/12/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات العراقية لـ "الحدث": النتائج النهائية لانتخابات البرلمان ستعلن غداً
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات العراقية لـ "الحدث": النتائج النهائية لانتخابات البرلمان ستعلن غداً
29/12/2025 03:22:49
29/12/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار نحو "نائب سابق"
Lebanon 24
الأنظار نحو "نائب سابق"
29/12/2025 03:22:49
29/12/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان
العراقية
العراقي
الدستور
العراق
القضاء
الدورة
تابع
قد يعجبك أيضاً
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
Lebanon 24
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
16:44 | 2025-12-28
28/12/2025 04:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
16:35 | 2025-12-28
28/12/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
Lebanon 24
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
16:05 | 2025-12-28
28/12/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
16:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
15:06 | 2025-12-28
28/12/2025 03:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:44 | 2025-12-28
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
16:35 | 2025-12-28
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
16:05 | 2025-12-28
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
16:00 | 2025-12-28
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
15:06 | 2025-12-28
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
14:49 | 2025-12-28
نتنياهو مجبر على سحب مقترح فتح معبر رفح.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن تحركات المعارضة
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24