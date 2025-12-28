تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني

Lebanon 24
28-12-2025 | 16:05
Doc-P-1461071-639025599044444578.jpeg
Doc-P-1461071-639025599044444578.jpeg photos 0
شدد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد الأحد، على أن المواجهات لم تبدأ بعفوية بل كانت تحريضية، في إشارة منه إلى ما حدث في الساحل خلال الساعات الماضية.

وأضاف في مداخلة مع "العربية/الحدث"، بأن السلطات رصدت عناصر مسلحة وملثمة وسط الاحتجاجات.

كما تابع أن المسلحين استغلوا الاحتجاجات للاعتداء على الأمن والمواطنين.

وأكد رصد عناصر لفلول النظام السابق وسط الاحتجاجات.

وشدد على أن الشيخ غزال غزال موجود خارج سوريا ويحرض على الصدام مع الدولة.

إلى ذلك، أعلن قائد أمن اللاذقية أنه لا يوجد توتر الآن، حيث تمت السيطرة على الوضع الأمني.
جاء هذا بعدما أفاد مصدر بوزارة الداخلية السورية الأحد، بأن هناك رؤوسا معينة تحرك ما يجري في الساحل السوري.

وأضاف لـ"العربية/الحدث"، أن استخدام السلاح يكون ضد فلول النظام السابق ممن استهدفوا قوى الأمن.

كما تابع أن احتجاجات اليوم في الساحل هي نتيجة دعوات انفصالية.

أتى ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية دخول الجيش إلى اللاذقية وطرطوس، بعدما شهدت تظاهرات الساحل السوري إطلاق نار من قبل ملثمين أدى إلى مقتل عنصر أمن و3 محتجين.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع في بيان مساء الأحد أن "مجموعات من الجيش مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".

كما شددت على أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي". 
 
وزارة الدفاع السورية

قوى الأمن الداخلي

وزارة الداخلية

إدارة الإعلام

وزارة الدفاع

عبد العزيز

اللاذقية

السورية

