الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا

هاجم قائد جماعة في اليمن، عبد الملك الحوثي، اعتراف بإقليم صومالي لاند، واصفا إياه بأنه "خطوة عدوانية" و"مؤامرة صهيونية" تستهدف الصومال والمنطقة العربية والإسلامية.



جاء ذلك في بيان صادر عن الحوثي الأحد، قال فيه إن "هذا التحرك العدواني الهادف إلى إيجاد موطئ قدم له في الصومال لاستهداف المنطقة، والهادف أيضا إلى تفتيت دول المنطقة في خطة لا تقتصر على الصومال، بل عنوانها المعلن هو تغيير ".



وأضاف قائد الحوثيين أن الإعلان "باطل ليس له أي قيمة في ميزان الحق ولا القانون"، معتبرا أنه صادر عن "جهة مغتصِبة لا تملك المشروعية لنفسها فكيف بما تعترف به للآخرين".



وحذر من أن إسرائيل "ستعمل من وراء ذلك إلى توسيع دائرة الاعتراف والتعاون معه من جهات وبلدان أخرى"، وستسعى لجعل صومالي لاند "موطئ قدم لها لأنشطة عدائية" تهدد أمن الصومال والبلدان الإفريقية والعربية والبحر الأحمر وخليج عدن، وستعمل على "التفكيك والتفتيت لبلدان أخرى".



وطالب الحوثي في بيانه بـ"ضرورة أن يكون الموقف العربي والإسلامي حازما وجادا" في دعم الصومال وإفشال مساعي إسرائيل.



وأكد على "موقفنا ثابت مع الشعب الصومالي الشقيق ضد العدو الإسرائيلي"، معلنا أن جماعته "ستتخذ كل الإجراءات الداعمة الممكنة للوقوف معه ومن ذلك اعتبار أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة، باعتباره عدوانا على الصومال وعلى اليمن، وتهديدا لأمن المنطقة".



كما ربط الحوثي بين التصدي لهذه الخطوة ودعم القضية ، قائلا: "نؤكد على ضرورة أن تقف الأمة جمعاء لدعم ومناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم فكل تخاذل في ذلك يتيح الفرصة للعدوّ الإسرائيلي في مؤامراته على بقية البلدان". (روسيا اليوم)

