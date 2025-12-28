خطة غزة الجديدة.. ماذا سيقترح نتنياهو على ترامب؟

وبينما يُتوقّع أن يسعى إلى دفع مسار وقف إطلاق النار المتعثر في غزة نحو الأمام، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن نتنياهو قد يطرح مقاربة بديلة عن الخطة الأميركية الخاصة بالقطاع، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف".في السياق نفسه، اعتبرت أوساط سياسية إسرائيلية أن اللقاء يشكّل "اختبارًا حاسمًا" قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة من المسار السياسي لنتنياهو.إلى ذلك، توقعت المصادر أن يقترح نتنياهو خارطة طريق قد تبطئ اندفاع ترامب نحو تطبيق خطته لغزة، لا بل قد تستبدلها حتى.إذ تنص تلك الخارطة أو الخطة التي ستعرض على الرئيس الأميركي، سيطرة إسرائيلية حتى 75 في المئة من القطاع الفلسطيني (علماً أن إسرائيل تسيطر حالياً حسب الاتفاق على نحو 53 في المئة وقد توسعت تلك السيطرة الشهر الحالي إلى 58 بالمئة)، إلى أن تتخلى بشكل فعلي ونهائي عن السلاح.إلا أن هذا المقترح قد يصدم مع مخططات ترامب الساعي إلى الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، معتبراً أن مسألة السلاح تحل خطوة خطوة ورويداً رويداً، ومركزاً على مسألة . (العربية)