Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

خطة غزة الجديدة.. ماذا سيقترح نتنياهو على ترامب؟

Lebanon 24
28-12-2025 | 23:18
من المقرّر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع مار الاجو في فلوريدا، لبحث ملفات تتعلق بمخاوف إسرائيل من حزب الله في لبنان وإيران.
 

وبينما يُتوقّع أن يسعى ترامب إلى دفع مسار وقف إطلاق النار المتعثر في غزة نحو الأمام، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن نتنياهو قد يطرح مقاربة بديلة عن الخطة الأميركية الخاصة بالقطاع، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف".
 

في السياق نفسه، اعتبرت أوساط سياسية إسرائيلية أن اللقاء يشكّل "اختبارًا حاسمًا" قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة من المسار السياسي لنتنياهو.


إلى ذلك، توقعت المصادر أن يقترح نتنياهو خارطة طريق قد تبطئ اندفاع ترامب نحو تطبيق خطته لغزة، لا بل قد تستبدلها حتى.


إذ تنص تلك الخارطة أو الخطة الإسرائيلية التي ستعرض على الرئيس الأميركي، سيطرة إسرائيلية حتى 75 في المئة من القطاع الفلسطيني (علماً أن إسرائيل تسيطر حالياً حسب الاتفاق على نحو 53 في المئة وقد توسعت تلك السيطرة الشهر الحالي إلى 58 بالمئة)، إلى أن تتخلى حماس بشكل فعلي ونهائي عن السلاح.


إلا أن هذا المقترح قد يصدم مع مخططات ترامب الساعي إلى الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، معتبراً أن مسألة السلاح تحل خطوة خطوة ورويداً رويداً، ومركزاً على مسألة إعادة الإعمار. (العربية)
