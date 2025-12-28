تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطة غزة الجديدة.. ماذا سيقترح نتنياهو على ترامب؟
Lebanon 24
28-12-2025
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرّر أن يجتمع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في منتجع مار الاجو في فلوريدا، لبحث ملفات تتعلق بمخاوف
إسرائيل
من
حزب الله
في
لبنان
وإيران.
وبينما يُتوقّع أن يسعى
ترامب
إلى دفع مسار وقف إطلاق النار المتعثر في غزة نحو الأمام، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن نتنياهو قد يطرح مقاربة بديلة عن الخطة الأميركية الخاصة بالقطاع، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف".
في السياق نفسه، اعتبرت أوساط سياسية إسرائيلية أن اللقاء يشكّل "اختبارًا حاسمًا" قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة من المسار السياسي لنتنياهو.
إلى ذلك، توقعت المصادر أن يقترح نتنياهو خارطة طريق قد تبطئ اندفاع ترامب نحو تطبيق خطته لغزة، لا بل قد تستبدلها حتى.
إذ تنص تلك الخارطة أو الخطة
الإسرائيلية
التي ستعرض على الرئيس الأميركي، سيطرة إسرائيلية حتى 75 في المئة من القطاع الفلسطيني (علماً أن إسرائيل تسيطر حالياً حسب الاتفاق على نحو 53 في المئة وقد توسعت تلك السيطرة الشهر الحالي إلى 58 بالمئة)، إلى أن تتخلى
حماس
بشكل فعلي ونهائي عن السلاح.
إلا أن هذا المقترح قد يصدم مع مخططات ترامب الساعي إلى الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، معتبراً أن مسألة السلاح تحل خطوة خطوة ورويداً رويداً، ومركزاً على مسألة
إعادة الإعمار
. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غزة على مفترق طرق: نتنياهو يبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب
Lebanon 24
غزة على مفترق طرق: نتنياهو يبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب
29/12/2025 07:10:44
29/12/2025 07:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
Lebanon 24
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
29/12/2025 07:10:44
29/12/2025 07:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: الرئيس هرتسوغ سيقترح على نتنياهو العفو مقابل اعتزال السياسة
Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: الرئيس هرتسوغ سيقترح على نتنياهو العفو مقابل اعتزال السياسة
29/12/2025 07:10:44
29/12/2025 07:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس أنفاس قبيل لقاء ترامب - نتنياهو.. غزة جديدة وتفاهم أمني مع سوريا على الطاولة ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
حبس أنفاس قبيل لقاء ترامب - نتنياهو.. غزة جديدة وتفاهم أمني مع سوريا على الطاولة ماذا عن لبنان؟
29/12/2025 07:10:44
29/12/2025 07:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
إعادة الإعمار
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
اشتباكات مع عناصر من داعش.. واصابات في صفوف الجيش التركي
Lebanon 24
اشتباكات مع عناصر من داعش.. واصابات في صفوف الجيش التركي
00:07 | 2025-12-29
29/12/2025 12:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعبّر عن أسفه لمقتل "مرتزقة" أميركيين في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب يعبّر عن أسفه لمقتل "مرتزقة" أميركيين في أوكرانيا
00:02 | 2025-12-29
29/12/2025 12:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي.. ترامب: سيتضح خلال أسابيع إذا كان إنهاء حرب أوكرانيا ممكنا
Lebanon 24
في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي.. ترامب: سيتضح خلال أسابيع إذا كان إنهاء حرب أوكرانيا ممكنا
23:44 | 2025-12-28
28/12/2025 11:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع العام المقبل
Lebanon 24
ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع العام المقبل
23:41 | 2025-12-28
28/12/2025 11:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات في البيرو وإصابة 25 شخصاُ
Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات في البيرو وإصابة 25 شخصاُ
23:22 | 2025-12-28
28/12/2025 11:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:07 | 2025-12-29
اشتباكات مع عناصر من داعش.. واصابات في صفوف الجيش التركي
00:02 | 2025-12-29
ترامب يعبّر عن أسفه لمقتل "مرتزقة" أميركيين في أوكرانيا
23:44 | 2025-12-28
في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي.. ترامب: سيتضح خلال أسابيع إذا كان إنهاء حرب أوكرانيا ممكنا
23:41 | 2025-12-28
ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع العام المقبل
23:22 | 2025-12-28
زلزال بقوة 6 درجات في البيرو وإصابة 25 شخصاُ
23:19 | 2025-12-28
فون دير لاين: لضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 07:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 07:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 07:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24