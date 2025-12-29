اشتباكات مع عناصر من داعش.. واصابات في صفوف الجيش التركي

أفادت وسائل إعلام تركية الاثنين بإصابة عدد من عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.





فقد ذكرت قناة "تي.آر.تي خبر" الرسمية أن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح خلال اشتباك مع مسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في منطقة يالوفا بشمال غربي اليوم الاثنين.



وقالت التقارير إن الشرطة في يالوفا أطلقت عملية استهدفت منزلا يعتقد أنه كان فيه عناصر من التنظيم بالقرب من بلدة يالوفا.

