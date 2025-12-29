تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قبيل لقاء نتنياهو وترامب.. قلق في اسرائيل لهذا السبب

Lebanon 24
29-12-2025 | 00:18
كشفت تقارير صحفية عن "قلق إسرائيلي" قبيل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، الإثنين، فيما يخص ملف غزة.


وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوف من احتمال أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة من دون عودة جثة الرهينة الأخير ران غفيلي، وأيضا من دون التزامات واضحة بنزع سلاح حماس وتجريد القطاع بالكامل من السلاح.

وهناك قلق، وفق المسؤولين الإسرائيليين، من أن يسعى الأميركيون إلى المضي قدما "بأي ثمن" نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع مطالبة إسرائيل بمزيد من الانسحابات وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.
لذلك، من المتوقع أن يطلب نتنياهو ضمانات من ترامب قبل الموافقة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
 
