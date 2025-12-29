قبيل لقاء نتنياهو وترامب.. قلق في اسرائيل لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية عن "قلق إسرائيلي" قبيل لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي في فلوريدا، الإثنين، فيما يخص ملف غزة.





وحسب صحيفة " " ، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوف من احتمال أن تجبر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة من دون عودة جثة الرهينة الأخير ران غفيلي، وأيضا من دون التزامات واضحة بنزع سلاح وتجريد القطاع بالكامل من السلاح.



وهناك قلق، وفق المسؤولين الإسرائيليين، من أن يسعى الأميركيون إلى المضي قدما "بأي ثمن" نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع مطالبة إسرائيل بمزيد من الانسحابات وفتح معبر في كلا الاتجاهين.

لذلك، من المتوقع أن يطلب ضمانات من قبل الموافقة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.