تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبيل لقاء نتنياهو وترامب.. قلق في اسرائيل لهذا السبب
Lebanon 24
29-12-2025
|
00:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية عن "قلق إسرائيلي" قبيل لقاء رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في فلوريدا، الإثنين، فيما يخص ملف غزة.
وحسب صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوف من احتمال أن تجبر
الولايات المتحدة
إسرائيل
على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة من دون عودة جثة الرهينة الأخير ران غفيلي، وأيضا من دون التزامات واضحة بنزع سلاح
حماس
وتجريد القطاع بالكامل من السلاح.
وهناك قلق، وفق المسؤولين الإسرائيليين، من أن يسعى الأميركيون إلى المضي قدما "بأي ثمن" نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع مطالبة إسرائيل بمزيد من الانسحابات وفتح معبر
رفح
في كلا الاتجاهين.
لذلك، من المتوقع أن يطلب
نتنياهو
ضمانات من
ترامب
قبل الموافقة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
29/12/2025 10:33:57
29/12/2025 10:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط.. لهذا السبب
Lebanon 24
إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط.. لهذا السبب
29/12/2025 10:33:57
29/12/2025 10:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
Lebanon 24
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
29/12/2025 10:33:57
29/12/2025 10:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهز إسرائيل و إقالة مدعية عسكرية لهذا السبب
Lebanon 24
فضيحة تهز إسرائيل و إقالة مدعية عسكرية لهذا السبب
29/12/2025 10:33:57
29/12/2025 10:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
يديعوت أحرونوت
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
03:30 | 2025-12-29
29/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأجيل زيارة عبدي لدمشق.. قسد: الاسباب تقنية
Lebanon 24
بعد تأجيل زيارة عبدي لدمشق.. قسد: الاسباب تقنية
03:27 | 2025-12-29
29/12/2025 03:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة... قصف جوي ومدفعي
Lebanon 24
اسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة... قصف جوي ومدفعي
03:07 | 2025-12-29
29/12/2025 03:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُدشّن أول منظومة دفاعية بالليزر "آيرون بيم" لتعزيز الحماية الجوية
Lebanon 24
إسرائيل تُدشّن أول منظومة دفاعية بالليزر "آيرون بيم" لتعزيز الحماية الجوية
02:48 | 2025-12-29
29/12/2025 02:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يسيطر على ميرنوغراد وغوليايبولي
Lebanon 24
الجيش الروسي يسيطر على ميرنوغراد وغوليايبولي
02:38 | 2025-12-29
29/12/2025 02:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)
Lebanon 24
نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)
12:49 | 2025-12-28
28/12/2025 12:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جواسيس من الصف الأول… أسرار "إسرائيل الكبرى" سُرّبت من داخل مؤسساتها
Lebanon 24
جواسيس من الصف الأول… أسرار "إسرائيل الكبرى" سُرّبت من داخل مؤسساتها
07:00 | 2025-12-28
28/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-12-29
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
03:27 | 2025-12-29
بعد تأجيل زيارة عبدي لدمشق.. قسد: الاسباب تقنية
03:07 | 2025-12-29
اسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة... قصف جوي ومدفعي
02:48 | 2025-12-29
إسرائيل تُدشّن أول منظومة دفاعية بالليزر "آيرون بيم" لتعزيز الحماية الجوية
02:38 | 2025-12-29
الجيش الروسي يسيطر على ميرنوغراد وغوليايبولي
01:35 | 2025-12-29
القاهرة تحذر من بناء سدود جديدة على النيل
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 10:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 10:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 10:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24