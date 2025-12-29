بعد اجتماع ترامب وزيلينسكي.. اليكم اول رد فعل روسي

قال ‌كيريل دميترييف للرئيس الروسي ‌ ، إن العالم "‌يشيد بالجهود" التي يبذلها الرئيس الأميركي من أجل السلام، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني .

وفي منشور ⁠على منصة "إكس"، كتب ⁠دميترييف، المبعوث الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع ‌الدول الأجنبية: "العالم ‌كله يقدر جهود وفريقه من أجل السلام".



ويعد هذا التعليق أول رد فعل روسي على لقاء وزيلينسكي في ، لمناقشة سبل إنهاء حرب .



وبعد اللقاء، قال ترامب، الأحد، إن نتائج المفاوضات بشأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا قد تعرف خلال الأسابيع المقبلة.