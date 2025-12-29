تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

16 قتيلا و3 مصابين بحريق مدمر في دار مسنين بإندونيسيا

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1461156-639025934222623006.png
Doc-P-1461156-639025934222623006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

أسفر حريق اندلع مساء الأحد في دار لرعاية المسنين بمدينة مانادو عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية في إندونيسيا عن مقتل 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحروق.

 

وأفاد رئيس وكالة الإطفاء والإنقاذ المحلية جيمي روتينسولو لوكالة "فرانس برس" أن عناصر الإطفاء تلقت إخطارا بالحريق الساعة 8:31 مساء، وتمكنت من إخماده بعد ساعة تقريبا.

 

وقال: "عناصر الإطفاء أبلغوا بالحريق عند الساعة 8:30 مساء في دار لرعاية المسنين في مانادو، عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية، مضيفا أن الحريق أخمد بعد حوالى ساعة".

 

وأوضح روتينسولو أن معظم الجثث عثر عليها داخل الغرف، حيث كان النزلاء المسنون يستريحون، مع نجاح السلطات في إجلاء 12 آخرين سالمين إلى مستشفى محلي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريق في دار مسنين بإندونيسيا يخلف 16 قتيلاً
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرع 16 شخصا بحريق في دار لرعاية المسنين في إندونيسيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا: 16 قتيلًا و40 مصابًا في هجوم إرهابي معاد للسامية بسيدني
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيلان ومفقودون.. انفجار في دار لرعاية المسنين
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24

إندونيسيا

الشمالي

الشمال

في دار

دونيس

سولا

جيمي

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-29
Lebanon24
03:27 | 2025-12-29
Lebanon24
03:07 | 2025-12-29
Lebanon24
02:48 | 2025-12-29
Lebanon24
02:38 | 2025-12-29
Lebanon24
01:35 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24