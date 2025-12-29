16 قتيلا و3 مصابين بحريق مدمر في دار مسنين بإندونيسيا

أسفر حريق اندلع مساء الأحد لرعاية المسنين بمدينة مانادو عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية في عن مقتل 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحروق.

وأفاد رئيس وكالة الإطفاء والإنقاذ المحلية روتينسولو لوكالة "فرانس برس" أن عناصر الإطفاء تلقت إخطارا بالحريق الساعة 8:31 مساء، وتمكنت من إخماده بعد ساعة تقريبا.

وأوضح روتينسولو أن معظم الجثث عثر عليها داخل الغرف، حيث كان النزلاء المسنون يستريحون، مع نجاح السلطات في إجلاء 12 آخرين سالمين إلى مستشفى محلي.