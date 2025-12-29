تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مفاجأة لزيلينسكي.. بوتين يرسل هدايا لرؤساء العالم (فيديو)

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:25
نشرت السفارة الروسية في كينيا فيديو طريف يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يوزع الهدايا على زعماء عالميين، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعداء الواضح بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويظهر بوتين في الفيديو، الذي صُنع باستخدام الذكاء الاصطناعي، مرتديًا زي "سانتا كلوز" وهو يرسل الهدايا إلى عدد من الرؤساء، على رأسهم الرئيس الصيني وحليفه شي جين بينغ.

🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.

As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG

كما أهدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مجسماً لطائرات سوخوي الروسية.


أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتلقى هدية عبارة عن صورة له مع بوتين في قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس الماضي.


في حين أهدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المعروف عنه حبه للموسيقى، "ستيريو".


بينما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طابة بلور لمنطقة أكويو، حيث ستبني محطة نووية بمساعدة وتمويل روسي.


فيما حصل زعيم كوريا الشمالية على سيف ورسالة شكر من قبل روسيا.


أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فلم تكن هديته سوى علبة صغيرة فيها أصفاد، في دلالة واضحة على موقف موسكو منه ونظرتها إليه. (العربية) 
