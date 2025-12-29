مفاجأة لزيلينسكي.. بوتين يرسل هدايا لرؤساء العالم (فيديو)

نشرت السفارة الروسية في كينيا فيديو طريف يظهر وهو يوزع الهدايا على زعماء عالميين، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعداء الواضح بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويظهر بوتين في الفيديو، الذي صُنع باستخدام الذكاء الاصطناعي، مرتديًا زي "سانتا كلوز" وهو يرسل الهدايا إلى عدد من الرؤساء، على رأسهم الرئيس الصيني وحليفه شي جين بينغ.





🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.



As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG

— Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) December 28, 2025

كما أهدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مجسماً لطائرات سوخوي الروسية.أما الرئيس الأميركي فتلقى هدية عبارة عن صورة له مع بوتين في قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس الماضي.في حين أهدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المعروف عنه حبه للموسيقى، "ستيريو".بينما تلقى الرئيس رجب طيب أردوغان طابة بلور لمنطقة أكويو، حيث ستبني محطة نووية بمساعدة وتمويل روسي.فيما حصل زعيم كوريا الشمالية على سيف ورسالة شكر من قبل .أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فلم تكن هديته سوى علبة صغيرة فيها أصفاد، في دلالة واضحة على موقف منه ونظرتها إليه. (العربية)